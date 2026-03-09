Vége egy korszaknak: eladták Zámbó Jimmy ikonikus otthonát – így néz ki most

Immár 25 éve annak, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Zámbó Jimmy, akit rajongói egyszerűen csak a Királyként emlegetnek. A zenéje és emléke azonban azóta sem halványult: dalai ma is rendszeresen felcsendülnek, története pedig a mai napig sokakat foglalkoztat – írja a Bors.

Zámbó Jimmy legendás csepeli otthona évekig zarándokhely volt a rajongók számára – a villa most új tulajdonoshoz került Fotó: MW archívum

Így fest most Zámbó Jimmy csepeli háza

A csepeli családi ház, ahol Zámbó Jimmy hosszú éveken át élt a családjával, az elmúlt időszakban az ingatlanpiacon is megjelent. A mintegy 200 négyzetméteres, kétszintes villa nagyjából két évvel ezelőtt került fel a hirdetések közé, akkor 130 millió forintos áron. Az érdeklődés ugyan folyamatos volt, komoly vevő sokáig nem akadt, ezért később mintegy 20 millió forinttal csökkentették az árat.

A fotókat a Bors oldalán tekintheti meg.

Tavaly nyáron Zámbó Jimmy legkisebb fia, Adrián még arról beszélt, hogy sokan érdeklődnek a ház iránt, de az adásvétel végül nem jött létre. Az év végén azonban váratlan fordulat történt: a hirdetés egyszerűen eltűnt az internetről.

A helyszínen járva úgy tűnik, a ház jelenleg üresen áll. Csengetésre és kopogásra sem reagált senki, az udvaron pedig csak néhány doboz és zacskó hevert. A kerítésnél egy fekete-fehér foltos macska bujkált, miközben az épület külsején még mindig látható az a karácsonyi girland, amely már évekkel ezelőtti fotókon is szerepelt.

A postaládán sem szerepel név, ami arra utalhat, hogy az új tulajdonos még nem költözött be a házba, amely egykor Zámbó Jimmy mindennapjainak fontos helyszíne volt.

Az egyik szomszéd megerősítette, hogy a család valóban megvált az ingatlantól. A vevő kilétéről azonban egyelőre semmit sem lehet tudni, és a környéken sem láttak még új lakókat.

A helyiek szerint a ház az elmúlt években igazi látványossággá vált. Zámbó Jimmy rajongói rendszeresen felkeresték a csendes utcát, sokan csak azért érkeztek ide, hogy láthassák a Király egykori otthonát. A szomszédok szerint szinte napi szinten jelentek meg kíváncsiskodók és rajongók.

Most azonban, hogy az ingatlan új tulajdonoshoz került, elképzelhető, hogy idővel megszűnik ez a különös „zarándoklat”, és a ház ismét egy nyugodt családi otthonná válik.