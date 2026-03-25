Nem várt bejelentést tett Zimány Linda

Zimány Linda új korszak küszöbén áll: az egykori modell nemrég megszerezte második diplomáját egészségügyi szakjogászként az ELTE-n, és úgy érzi, 2026-tal sorsfordító időszak kezdődött az életében. A Borsnak adott interjújában arról beszélt, hogy az elmúlt évek komoly lelki és emberi megpróbáltatásokat hoztak számára, mert többször is kihasználták emberileg és üzletileg is.

Zimány Linda fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár

Zimány Linda vallomása a jövőről

Elmondása szerint az elmúlt négy évben sok durva tapasztalat érte, de mára megtanulta, hogy van az a pont, amikor a saját nyugalma többet ér minden kapcsolatnál. Úgy fogalmazott, az ilyen helyzetekben inkább fokozatosan kivonja magát azoknak az embereknek az életéből, akikre nincs többé szüksége.

Linda arról is beszélt, hogy hosszú ideje tanul pszichológiát, és a megszerzett tudást a mindennapokban is használja. Állítása szerint már rövid beszélgetésekből is sok mindent leszűr mások személyiségéről és viselkedéséről.

A jövőjéről egyelőre keveset árult el, de annyit elmondott, hogy az asztrológia szerint a következő 12 évben hatalmas fejlődések várnak rá. Magánéletéről továbbra sem kívánt beszélni...

Zimány Linda arról is vallott, hogy a belső békéje érdekében több kapcsolatának is véget vetett, miután úgy érezte, kihasználták.

