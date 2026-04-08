Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

A mi történetünk

Elszomorító, ami történt – így változtatta meg egy család sorsát az ukrajnai háború

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy család története mutatja meg, milyen fordulatokat hozhat az élet és a gazdasági környezet változása. A mi történetünk legújabb epizódja rávilágít arra, hogyan jelennek meg a lehetőségek és kihívások a mindennapokban.
A mi történetünk új epizódja egy család múltján és jövőjén keresztül mutatja be, milyen lehetőségeket kínál Magyarország a vállalkozni vágyóknak. A műsorban Szöllősi Szabolcs és párja története kerül fókuszba, amelyben a személyes élmények és gazdasági tapasztalatok egyszerre jelennek meg – tájékoztat a Bors.

A mi történetünk epizódja egy családi vállalkozás múltját idézi fel
A mi történetünk – családi találkozás és új tervek

A műsorban a család Felvidékre utazik, ahol a megható találkozás mellett a jövőbeli tervekről is szó esik. Szabolcs elmondja, hogy saját pizzéria nyitását tervezi, és úgy látja, Magyarországon ehhez kedvező feltételek adottak: „Sok jó lehetőség, támogatás van Magyarországon. Kedvező hitel gépparkra, konyhatechnológiára.”

A beszélgetés során a múlt nehézségei is előkerülnek. Szandi szülei korábban Szlovákiában vezettek pizzériát, azonban az ukrajnai háború után megemelkedett rezsiköltségek miatt kénytelenek voltak bezárni. 

Több mint 100%-al megemelték az árakat… akkora lett volna a rezsi, hogy be kellett zárnunk

– idézi fel az édesapa.

A család számára az étterem elvesztése nemcsak anyagi, hanem érzelmi veszteséget is jelentett. Szandi szerint szüleit különösen megviselte a helyzet, hiszen egy közösen épített vállalkozásról volt szó.

A történet ugyanakkor nem csak a veszteségről szól, Szabolcs tervei új lehetőségeket vetítenek előre, miközben a család a jövőben is a stabilabb környezetben látja a kiteljesedés esélyét.

Sipos Mihályékhoz bárki mehet – de nem mindenki bírja

Nem elég álmodozni a vidéki életről – meg is kell tanulni. Sipos Mihály és családja szerint a tanyasi lét nem romantikus idill, hanem tudás, kitartás és elhivatottság kérdése, amit ma már másoknak is igyekeznek átadni.

Hihetetlen gyerekkor: így nőnek fel a Sipos család gyerekei a tanyán

Egyre többen kíváncsiak arra, hogyan lehet elszakadni a városi élettől, és teljesen más utat választani. A TV2 új műsora, A mi történetünk egyik legérdekesebb családja kétségtelenül a Sipos família, akik Cegléden egy önfenntartó tanyán nevelik gyermekeiket.

 

 

