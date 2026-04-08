Elszomorító, ami történt – így változtatta meg egy család sorsát az ukrajnai háború

A mi történetünk új epizódja egy család múltján és jövőjén keresztül mutatja be, milyen lehetőségeket kínál Magyarország a vállalkozni vágyóknak. A műsorban Szöllősi Szabolcs és párja története kerül fókuszba, amelyben a személyes élmények és gazdasági tapasztalatok egyszerre jelennek meg – tájékoztat a Bors.

A mi történetünk epizódja egy családi vállalkozás múltját idézi fel

A mi történetünk – családi találkozás és új tervek

A műsorban a család Felvidékre utazik, ahol a megható találkozás mellett a jövőbeli tervekről is szó esik. Szabolcs elmondja, hogy saját pizzéria nyitását tervezi, és úgy látja, Magyarországon ehhez kedvező feltételek adottak: „Sok jó lehetőség, támogatás van Magyarországon. Kedvező hitel gépparkra, konyhatechnológiára.”

A beszélgetés során a múlt nehézségei is előkerülnek. Szandi szülei korábban Szlovákiában vezettek pizzériát, azonban az ukrajnai háború után megemelkedett rezsiköltségek miatt kénytelenek voltak bezárni.

Több mint 100%-al megemelték az árakat… akkora lett volna a rezsi, hogy be kellett zárnunk

– idézi fel az édesapa.

A család számára az étterem elvesztése nemcsak anyagi, hanem érzelmi veszteséget is jelentett. Szandi szerint szüleit különösen megviselte a helyzet, hiszen egy közösen épített vállalkozásról volt szó.

A történet ugyanakkor nem csak a veszteségről szól, Szabolcs tervei új lehetőségeket vetítenek előre, miközben a család a jövőben is a stabilabb környezetben látja a kiteljesedés esélyét.