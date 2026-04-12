Senki nem gondolta volna, hogy itt kezdi a napot Orbán Viktor

A Nagy Duett döntője mindent felborított – sokakat meglepett a győztes

Véget ért a népszerű showműsor újabb évada, és kiderült, kik bizonyultak a legjobbnak. A Nagy Duett döntője hatalmas izgalmakat tartogatott, hiszen több esélyes páros is versenyben volt a végső győzelemért.
A Nagy DuettgyőztesIfj Schobert Norbi

Az idei évad során A Nagy Duett számos emlékezetes produkciót hozott, és a verseny végére négy páros maradt versenyben. A döntőben végül két duó jutott be a finálé utolsó szakaszába, ahol újraindult a szavazás, és minden a nézők kezében volt - tájékoztat a Bors.

Fotó: Nánási Pál/Bors

A Nagy Duett győztesei

A végső eredmények alapján a nézők döntése értelmében a győztes páros Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. lett. A finálé során ők bizonyultak a legerősebbnek, miután a közönség szavazatai alapján felülkerekedtek riválisaikon.

A döntőben még versenyben volt többek között Vastag Csaba és Domján Evelin párosa is, akik szintén a legjobbak közé jutottak. A korábbi körökben azonban más párosok számára véget ért a verseny, így a végső párharc két duó között dőlt el.

A finálé során a szavazás újraindítása tovább fokozta a feszültséget, hiszen a TOP2 versenyzői között minimális különbségek is döntőnek bizonyulhattak. A műsor végén azonban egyértelművé vált, hogy melyik páros nyerte el leginkább a nézők támogatását.

Schobert Norbi Jr. Amerikában kezdett volna új életet – váratlan fordulat jött

Rubint Réka fia fordulóponthoz érkezett. A Nagy Duett révén Schobert Norbi Jr. olyan elismerést kapott, amely korábban nem volt jellemző a közönség részéről.

Ifjabb Schobert Norbert kitálalt: nem kertelt Lengyel Johannáról

Sok helyen bizonyította már, hogy tehetséges és szorgalmas, most pedig ismét a reflektorfénybe lép. Ifjabb Schobert Norbert számára A Nagy Duett nem ismeretlen terep, hiszen korábban a Megasztár színpadán is megmutatta különleges hangját.

 

 

