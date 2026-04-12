A Nagy Duett döntője mindent felborított – sokakat meglepett a győztes

Az idei évad során A Nagy Duett számos emlékezetes produkciót hozott, és a verseny végére négy páros maradt versenyben. A döntőben végül két duó jutott be a finálé utolsó szakaszába, ahol újraindult a szavazás, és minden a nézők kezében volt - tájékoztat a Bors.

A Nagy Duett döntője hatalmas izgalmakat hozott

Fotó: Nánási Pál/Bors

A Nagy Duett győztesei

A végső eredmények alapján a nézők döntése értelmében a győztes páros Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. lett. A finálé során ők bizonyultak a legerősebbnek, miután a közönség szavazatai alapján felülkerekedtek riválisaikon.

A döntőben még versenyben volt többek között Vastag Csaba és Domján Evelin párosa is, akik szintén a legjobbak közé jutottak. A korábbi körökben azonban más párosok számára véget ért a verseny, így a végső párharc két duó között dőlt el.

A finálé során a szavazás újraindítása tovább fokozta a feszültséget, hiszen a TOP2 versenyzői között minimális különbségek is döntőnek bizonyulhattak. A műsor végén azonban egyértelművé vált, hogy melyik páros nyerte el leginkább a nézők támogatását.