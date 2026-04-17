Megszólalt a pornózásról Aleska Diamond

Az egykori Aleska Diamond története arról szól, hogyan lehet – egy sokak számára botrányosnak tekintett – múlt után új pályát építeni. Sáfrány Emese a felnőttfilmes világ lezárása után a média, a légtornász hivatás és az alkotás felé fordult.

A képen az egykori pornósztár Aleska Diamond, aki főnix módjára támadt fel Sáfrány Emese képében

Sáfrány Emese a pornóról, Aleska Diamondról és élete döntéséről

Sáfrány Emese vallott a felnőttfilmes karrierjéről. Az egykor Aleska Diamondként ismert pornósztár rajongók millióinak okozott örömöt produkcióival, majd évekkel ezelőtt hátat fordított a pornóiparnak, és teljesen új pályára lépett. Könyvet írt, interjúkat adott, televíziós műsorokban szerepelt, azóta pedig légtornászként is komoly sikereket ért el.

Sáfrány Emese már több mint tíz éve maga mögött hagyta a felnőttfilmezést.

Elmondása szerint ezt az időszakot lezárt életszakaszként kezeli, amelyre ma már nyugodtabban tud visszatekinteni. Úgy fogalmazott, hogy mindaz, amit korábban átélt, az élete része volt, és bár nem tartja követendő példának, eltitkolni sem akarta soha.

Azt is felidézte, hogy egy ideig bántotta a múltja, később azonban rájött: nincs értelme hibaként tekinteni arra az időszakra, mert sok tapasztalatot adott neki. Úgy érzi, ezek a döntések is hozzájárultak ahhoz, hogy oda jusson, ahol most tart. Magánéletéről szólva elárulta, hogy kisfiával él, és bár gyermeke apjával már külön vannak, a legnagyobb álma továbbra is a teljes család – számolt be a BORS.

Pornós karrierjéről mesélt Aleska Diamond

A korábbi pornós így mesélt akkor a karrierjéről: "Furán hangozhat, de mint szinte mindenhez, kitartás és gyakorlás kell. Kitartás alatt azt értem, hogy sok film, helyzet megviseli az embert, de azt is tanulságként kell felfogni, a gyakorlást pedig úgy, hogy amikor forgatás van, nem a végét kell várni, hanem figyelni, milyen instrukciókat kapsz a fotóstól, hogy dolgozik, mit csinál a másik színész. További részletek Aleska Diamond pornós karrierjéről.