Megszólalt a család: ez hozhat áttörést Bangó Margit gyógyulásában

Bangó Margit hónapok óta súlyos betegséggel küzd, a család mégis bizakodva vár egy különleges pillanatot, amely új erőt adhat a Kossuth-díjas művésznőnek. Emilio arról beszélt, hogy hamarosan megszületik Bangó Margit dédunokája, és szerinte a kisbaba érkezése akár fordulópontot is jelenthet a gyógyulás felé vezető úton.

Bangó Marit betegsége: Emilio szerint a születendő dédunoka adhat reményt

A zenész Emilio a Nekem mondod? című YouTube-podcastban mesélt a család nagy öröméről. Elmondta, hogy április 21-re várják a baba érkezését, és már most mindenki izgatottan készül a nagy napra. Tréfásan megjegyezte, attól tart, akkora lesz a családi felhajtás a kórházban, hogy végül még ki is tessékelik őket a klinikáról.

Emilio közben Bangó Margit állapotáról is őszintén beszélt. Úgy fogalmazott, a család a hitben és a szeretetben bízik, és abban reménykedik, hogy a dédunoka érkezése különleges lelki lökést adhat a művésznőnek. Bangó Margit nagyon várja a kis jövevényt, Emilio szerint pedig ez a találkozás akár áttörést is hozhat számára – számolt be a BORS.

Megszólaltak Bangó Margit egészségéről

Felerősödtek a találgatások az ismert magyar énekesnő egészségi állapotával kapcsolatban. Bangó Margit hosszú hónapok óta kórházi ellátásra szorul, állapota miatt pedig a családja és a rajongói is egyre jobban aggódnak.

