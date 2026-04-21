Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

Putyin megszólalt a választásról, amit mondott, az mindenkit megdöbbentett

Bangó Margit

Hatalmas örömhírt jelentett be Bangó Margit családja

Megszületett a legendás énekesnő, Bangó Margit ükunokája. A családban elképesztően nagy az öröm, hiszen Bangó Margit ükunokája több generációt köt össze.
Emilio és felesége, Jellinek Tina lánya, a kis Tina 2025 novemberében mondta ki a boldogító igent szerelmének, Norbinak. Bangó Margit dédunokájának az esküvjén jelentették be a nagy hírt is, hogy bővül a család számolt be róla a Bors.

Fotó: MTI/Kovács Anikó

Megszületett Bangó Margit ükunokája

Az örömhírt követően a rokonságban szinte minden figyelme a születendő kisfiúra irányult. A napokban a feszültség és az izgalom szinte tapinthatóvá vált, a család minden tagja készen állt: a szülők, a nagyszülők és még a dédszülők is. Tina ma császármetszéssel hozta világra a kisfiát.

A kisfiú 2026. április 21-én 13 óra 20 perckor látta meg a napvilágot, 3455 grammal és gyönyörű göndör hajjal. 

A kicsi az édesapja után a Norbert nevet kapta. Az édesanya és a kisfiú is jól vannak, a családban hatalmas a boldogság. 

A szülés körüli izgalmak

Nemrég beszámoltunk róla, hogy hamarosan megszületik Bangó Margit ükunokája. A kora délelőtti órákban Emilio és Tina a kórházból jeletkeztek be és mondták el, hogy hamarosan megindítják a szülést. Bangó Margit percenként telefonált nekik és kérdezősködött az ükunoka érkezése felől.

Megszólalt a csalá Bangó Margit állapotáról

Míg a legfiatalabb családtag születését már alig várták, nem feledkeztek meg egyetlen pillanatra sem Bangó Margit betegségéről sem, hiszen év elején egészségi állapota rendkívüli aggodalomra adott okot. Kórházba került, ahol sikerült stabilizálni az állapotát, és bár még 24 órás felügyeletre szorul, már otthonában ápolják. A Kossuth-díjas énekesnő elképesztően boldog volt, amikor megtudta, hogy megszületett az ükunokája.

 

 

