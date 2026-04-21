Hatalmas örömhírt jelentett be Bangó Margit családja

Emilio és felesége, Jellinek Tina lánya, a kis Tina 2025 novemberében mondta ki a boldogító igent szerelmének, Norbinak. Bangó Margit dédunokájának az esküvjén jelentették be a nagy hírt is, hogy bővül a család – számolt be róla a Bors.

Bangó Margit

Megszületett Bangó Margit ükunokája

Az örömhírt követően a rokonságban szinte minden figyelme a születendő kisfiúra irányult. A napokban a feszültség és az izgalom szinte tapinthatóvá vált, a család minden tagja készen állt: a szülők, a nagyszülők és még a dédszülők is. Tina ma császármetszéssel hozta világra a kisfiát.

A kisfiú 2026. április 21-én 13 óra 20 perckor látta meg a napvilágot, 3455 grammal és gyönyörű göndör hajjal.

A kicsi az édesapja után a Norbert nevet kapta. Az édesanya és a kisfiú is jól vannak, a családban hatalmas a boldogság.