Vérfürdő Kijevben: megdöbbentő részletek derültek ki, lemondás is történt

Megtankolta az egymilliárdos Bugattit, ami ezután jött, azt nézni is fáj – videó

család

Megszólalt a család Bangó Margit állapotáról

Hónapok óta nehéz időszakon megy keresztül a család. Bangó Margit egy hosszabb kórházi kezelés után jelenleg otthonában lábadozik, de még mindig folyamatos odafigyelést igényel.
családbetegségBangó MargiténekesnőEmiliokórház

A család közlése szerint Bangó Margit állapota lassan, de biztosan javul. Bár időnként még vissza kell térnie a kórházba kezelésekre, az eredmények biztatóak, így egyre több időt tölthet otthoni környezetben – írja a Bors. 

Bangó Margit
Bangó Margit
Fotó: Markovics Gábor / Bors

A 76 éves énekesnő elképesztő kitartással küzd a felépülésért – erről Emilio is beszámolt. Elmondása szerint Bangó Margit legnagyobb vágya, hogy újra színpadra állhasson, hiszen nagyon hiányzik neki a közönség és az éneklés. 

„Most 24 órás felügyelet van mellette, általában én vagy Tina vagyunk ott, de sokszor a kisebbik Tina és a vejem, Norbi is besegít, úgyhogy a mama sosem marad egyedül, úgy vigyázunk rá, mint egy gyémántra” – árulta el Emilio. 

Megszólalt a család: ez hozhat áttörést Bangó Margit gyógyulásában

Bangó Margit hónapok óta súlyos betegséggel küzd, a család mégis bizakodva vár egy különleges pillanatot, amely új erőt adhat a Kossuth-díjas művésznőnek. Emilio arról beszélt, hogy hamarosan megszületik Bangó Margit dédunokája, és szerinte a kisbaba érkezése akár fordulópontot is jelenthet a gyógyulás felé vezető úton. 

 

 

