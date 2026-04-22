Fájdalmas hír! Bangó Margit nem találkozhat az ükunokájával

Óriási a boldogság Bangó Margit családjában, hiszen megszületett az énekesnő ükunokája. A családtagok meghatódva meséltek az érkezés pillanatairól, és már az első fotók is elkészültek az újszülöttről – írja a Bors.

Bangó Margit számára különösen megható ez az időszak, hiszen ükunokával bővült a család. A kisbaba érkezését már régóta izgatottan várták, a nagy napon pedig szinte az egész família a kórházban izgult.

„Ott várakoztunk, akármikor nyílt az ajtó, mindenki szaladt oda, annyian voltunk, mint egy kisebb létszámú falu” – mesélte boldogan a Borsnak Bangó Margit unokája, Tina, a büszke nagymama.

Mama otthon várta a híreket, az örömtől ő is sírt

– tette hozzá.

Bangó Margit fényképet már látott ükunokájáról, Norbikáról, de az első találkozás még várat magára.

A család szerint az énekesnő az otthonában várja, hogy végre találkozhasson ükunokájával.

Megszólalt a család Bangó Margit állapotáról

A család közlése szerint Bangó Margit állapota lassan, de biztosan javul. Bár időnként még vissza kell térnie a kórházba kezelésekre, az eredmények biztatóak, így egyre több időt tölthet otthoni környezetben. A 76 éves énekesnő elképesztő kitartással küzd a felépülésért – erről Emilio is beszámolt. Elmondása szerint Bangó Margit legnagyobb vágya, hogy újra színpadra állhasson, hiszen nagyon hiányzik neki a közönség és az éneklés.