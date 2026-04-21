Most érkezett! Fontos hírt osztott meg Bangó Margit családja

Emilió és Tina lánya, Gáspár Tina és férje, Dani Norbert első közös gyermeküket várják, akiről már az is kiderült, hogy kisfiú lesz. A család és az ország szinte egy emberként izgul, hiszen hamarosan egy újabb generációval bővül Bangó Margit családja – számolt be róla a Bors.
Bővül a dinasztia: érkezik Bangó Margit ükunokája
A leendő nagyszülők, Jellinek Emilio és Tina a kórházból adtak helyzetjelentést, ahol már javában zajlanak az előkészületek.
Szép jó reggelt mindenkinek, ma van a nagy nap! Szülünk, te jó isten, el sem hiszem! Nagyon izgatottak vagyunk! Másfél-két óra alvás után reggel megérkezünk a kórházba. Most zajlanak a vizsgálatok… Nem tudjuk még a pontos időpontot, mikor kerül a császárra a sor
– mondta izgatottan Tina.
A büszke nagymama azt is elárulta, hogy érzelmileg is felkészült a nagy pillanatra, és zsebkendőkkel várja az unoka érkezését. Közben folyamatos kapcsolatban vannak a dédnagymamával, aki otthonról, telefonon követi az eseményeket és percenként érdeklődik.
Mamával telefonon tartjuk a kapcsolatot, mert ő otthon van. Perceként hívogat minket, mi pedig percenként mondjuk, hogy: mama, még mi sem tudunk semmit!
– mesélte mosolyogva Tina.
A családtagok sorra érkeznek a kórházba, hogy együtt izguljanak és támogassák a kismamát. A kisfiút Norbertnek nevezik majd el, édesapja után. Emilio bizakodva zárta a bejelentkezést: hisznek abban, hogy minden rendben lesz, és hamarosan a karjukban tarthatják a kis jövevényt.
Az esküvőn derült ki a nagy titok
Hatalmas örömünnep zajlott a családban, amikor Emilio lánya, Tina kimondta a boldogító igent, és egyben bejelentette: első gyermekét várja.
A nagyszabású roma lagzin nemcsak a szerelem, hanem régi, vicces és megható családi történetek is felszínre kerültek, miközben a vendégek előtt egy új generáció érkezésének híre is napvilágot látott.
Megszólalt a család Bangó Margit állapotáról
Hónapokig tartó kórházi kezelés után Bangó Margit már otthonában lábadozik, de állapota továbbra is folyamatos odafigyelést igényel. A család szerint lassú, de biztató javulás látszik, ugyanakkor az énekesnőnek még időnként vissza kell járnia a kórházba kezelésekre, miközben szerettei 24 órában vigyáznak rá.