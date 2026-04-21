Most érkezett! Fontos hírt osztott meg Bangó Margit családja

Emilió és Tina lánya, Gáspár Tina és férje, Dani Norbert első közös gyermeküket várják, akiről már az is kiderült, hogy kisfiú lesz. A család és az ország szinte egy emberként izgul, hiszen hamarosan egy újabb generációval bővül Bangó Margit családja – számolt be róla a Bors.

Bangó Margit izgatottan várja ükunokája születését

Bővül a dinasztia: érkezik Bangó Margit ükunokája

A leendő nagyszülők, Jellinek Emilio és Tina a kórházból adtak helyzetjelentést, ahol már javában zajlanak az előkészületek.

Szép jó reggelt mindenkinek, ma van a nagy nap! Szülünk, te jó isten, el sem hiszem! Nagyon izgatottak vagyunk! Másfél-két óra alvás után reggel megérkezünk a kórházba. Most zajlanak a vizsgálatok… Nem tudjuk még a pontos időpontot, mikor kerül a császárra a sor

– mondta izgatottan Tina.

A büszke nagymama azt is elárulta, hogy érzelmileg is felkészült a nagy pillanatra, és zsebkendőkkel várja az unoka érkezését. Közben folyamatos kapcsolatban vannak a dédnagymamával, aki otthonról, telefonon követi az eseményeket és percenként érdeklődik.

Mamával telefonon tartjuk a kapcsolatot, mert ő otthon van. Perceként hívogat minket, mi pedig percenként mondjuk, hogy: mama, még mi sem tudunk semmit!

– mesélte mosolyogva Tina.

A családtagok sorra érkeznek a kórházba, hogy együtt izguljanak és támogassák a kismamát. A kisfiút Norbertnek nevezik majd el, édesapja után. Emilio bizakodva zárta a bejelentkezést: hisznek abban, hogy minden rendben lesz, és hamarosan a karjukban tarthatják a kis jövevényt.