Elolvadsz tőle! Mutatjuk az első képet Bangó Margit ükunokájáról

A baba édesanyja, Tina és az újszülött is jól vannak, a családban pedig határtalan az öröm. Bangó Margit otthon izgulta végig a szülést, és örömkönnyekbe tört ki – számolt be róla a Bors.
Bangó Margit családjában hatalmas az öröm
A szülőszoba előtt szinte az egész família összegyűlt, és minden pillanatban feszülten figyelték, mikor érkezik az örömhír.
Ott várakoztunk, akármikor nyílt az ajtó, mindenki szaladt oda, annyian voltunk, mint egy kisebb létszámú falu”
– mesélte Tina.
A kis Norbika 3450 grammal született, és már most különleges, göndör hajával mindenkit lenyűgözött. A család szerint a baba „olyan, mint egy festmény”, annyira gyönyörű.
A büszke édesapa, Norbi az első órákat a kórházban tölthette velük. A rokonok egyszerre sírtak az örömtől, ami felejthetetlen pillanat marad számukra.
Voltunk vagy 30-an, hangosabbak voltunk, mint a Barcelona szurkolók… Kórusban sírtunk, de ez a legszebb zene”
– mondta Emilio.
A szülés császármetszéssel történt, de Tina hősiesen helytállt. Az újdonsült édesanya első mondatai is kisfia szépségéről szóltak. Bangó Margit izgatottan várja, hogy személyesen is megölelhesse a kis Norbikát.
A szülés körüli izgalmak és az örömhír bejelentése
A délelőtti órákban beszámoltunk róla, hogy hamarosan megszületik Bangó Margit ükunokája. Emilio és Tina a kórházból jeletkeztek be és mondták el, hogy hamarosan megindítják a szülést a lányuknál, a kis Tinánál. Bangó Margit percenként telefonált nekik és kérdezősködött az ükunoka érkezése felől. Az örömhírt néhány órája jelentett be a család.
Bangó Margit állapota miatt aggódtak, de az ükunoka érkezése mindent felülírt
A család öröme mellett komoly aggodalom is árnyékolta az elmúlt időszakot, hiszen Bangó Margit év elején kórházba került, miután egészségi állapota hirtelen romlott. Az orvosoknak sikerült stabilizálniuk az állapotát, de a legendás énekesnő azóta is folyamatos, 24 órás felügyeletre szorul, ezért otthonában ápolják. A család egy pillanatra sem feledkezett meg a gyógyulásáról, még akkor sem, amikor a legkisebb családtag érkezésére készültek.