Eladó a TV2 sztárjának lakása: brutális árat kérnek érte

Bódi Megyer és felesége, Dóri eladásra kínálják közös otthonukat, miután építkezésbe kezdtek egy nagyobb családi ház megvalósításán. A hírességpár bejelentése nagy visszhangot váltott ki, főként a meghirdetett ár miatt – írja a Bors.

Bódi Megyer és felesége eladásra kínálja Budapest 13. kerületében található otthonát, miután úgy döntöttek, nagyobb családi házba költöznek. A 42 négyzetméteres, két szobás téglalakás 82 millió forintos áron került fel az ingatlanpiaci hirdetések közé, ami sokaknál kiverte a biztosítékot.

A hírt Dóri osztotta meg közösségi oldalán, ahol megható sorokkal búcsúzott a lakástól, amelyhez számos emlék köti a családot.

A bejegyzés gyorsan elterjedt, és élénk reakciókat váltott ki: sokan túlzónak tartották az árat, különösen a méretet figyelembe véve. Többen azt is kifogásolták, hogy az ingatlanhoz nem tartozik parkolóhely, így az ott élők fizetős övezetben tudnak csak megállni. Mások azt sem értették, hogyan fért el egy négytagú család egy ekkora lakásban.