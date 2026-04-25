Nem hiszi el, mi történt Bodrogi Gyulával – meglepő vallomás

A kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, Bodrogi Gyula ugyanis gyermekkora óta rajong a főzésért, és saját bevallása szerint komoly rutint szerzett a nagymamája mellett. A klasszikus, házias ízek iránti szeretetét tőle örökölte, és az évek során maga is több különleges receptet alkotott – írja a Bors.

Bodrogi Gyula továbbadta a gasztronómia szeretetét

Elmondása szerint olyan fogások tartoznak a kedvencei közé, mint a túrógombóc, a „duplalecsó” vagy a töltött káposzta, amelyeket a mai napig szívesen elkészítene. Csakhogy erre már nincs igazán lehetősége.

A színész ugyanis humorosan bevallotta: kitiltották a konyhából.

Ha én főzök, akkor borzalmak maradnak. Nem mosogatok közben, nem is értek hozzá”

– fogalmazott nevetve, hozzátéve, hogy a főzés nála mindig nagy rendetlenséggel jár.

A gasztronómia szeretete azonban nem veszett el a családban. Fia, Bodrogi Ádám korábban éttermet nyitott Budapesten, ahol házias fogásokat kínáltak a vendégeknek, köztük Voith Ági receptjei alapján készült ételeket is.

Az étterem azóta bezárt, de a családi vonal nem szakadt meg: jelenleg Inárcson működik a Bodrogi Kúria, ahol továbbra is a hagyományos, otthonos hangulatot próbálják megteremteni.

Bodrogi Gyula ma már inkább tanácsaival segíti fiát, miközben a színházban is aktív maradt. A színművész a mai napig elképesztő energiával lép színpadra, és továbbra is a közönség egyik nagy kedvence.

