Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sport

boráros gábor

Boráros Gábor párja megszólalt – jön a közös baba?

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több pletyka indult el a rajongók körében arról, hogy hamarosan bővülhet a család. Boráros Gábor párja most végre megtörte a csendet, és elárulta, mi az igazság.
Link másolása
Vágólapra másolva!
boráros gáborbabaváráscsalád

Boráros Gábor életét az év elején súlyos tragédia rázta meg, ám a nehézségek ellenére igyekszik újra egyensúlyt találni a mindennapokban. A sportoló magánélete iránt továbbra is nagy az érdeklődés, különösen mióta felröppentek a hírek, hogy Boráros Gábor párja talán gyereket vár – írja a Bors.

Boráros Gábor párja megszólalt a babavárásról
Fotó: MW Bulvár

Mit mondott Boráros Gábor párja a babavárásról?

Az MMA-harcos egyedül neveli négyéves kislányát, Zorát, miután a gyermek édesanyja, Jákli Mónika egy tragikus autóbalesetben életét vesztette. Boráros Gábor azonban nincs teljesen egyedül: jelenlegi párja, Dóra mindenben támogatja őt, és igyekszik szeretetteljes közeget biztosítani a kislánynak. Dóra a közösségi oldalán válaszolt a követők kérdéseire, és őszintén beszélt arról is, hogyan alakul a kapcsolata Zorával. Mint mondta, nem szeretné átvenni az édesanya szerepét, inkább egy bizalmas, baráti viszony kialakítására törekszik, miközben tiszteletben tartják a gyermek édesanyjának emlékét.

A közelmúltban egyre több pletyka látott napvilágot arról, hogy Boráros Gábor párja babát várhat, ám a fiatal nő most tisztázta a helyzetet.

Gábor már beszélt erről. Én viszont még nem érzem magam készen, hiszen ez az egész helyzet még nagyon új nekem. Meglátjuk, mit hoz a jövő

– fogalmazott.

Boráros Gábor és párja egyelőre a jelen kihívásaira koncentrálnak, és bár a jövő nyitott, most leginkább azon dolgoznak, hogy stabil és szeretetteljes családi életet teremtsenek.

Sokkoló kijelentést tett Jákli Mónikáról Boráros Gábor

Boráros Gábor és néhai párja között sokáig feszült volt a viszony, kapcsolatukat nyilvános viták és konfliktusok kísérték. Amióta Jákli Mónika januárban meghalt, az a hír járja, hogy a férfi állítólag agresszív, fenyegető üzeneteket küldött neki. Ezt az MMA-harcos határozottan tagadta, most megdöbbentő kijelentést tett.

 

Bűnösnek mondták ki Boráros Gábort, kiderült, börtönbe kell-e mennie

Gyorsított eljárás keretében hirdetett ítéletet a Dunaszerdahelyi Járásbíróság. Boráros Gábort szerda délután vették őrizetbe, mert egy közúti ellenőrzés során kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezette járművét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!