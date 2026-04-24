Boráros Gábor párja megszólalt – jön a közös baba?

Boráros Gábor életét az év elején súlyos tragédia rázta meg, ám a nehézségek ellenére igyekszik újra egyensúlyt találni a mindennapokban. A sportoló magánélete iránt továbbra is nagy az érdeklődés, különösen mióta felröppentek a hírek, hogy Boráros Gábor párja talán gyereket vár – írja a Bors.

Boráros Gábor párja megszólalt a babavárásról

Az MMA-harcos egyedül neveli négyéves kislányát, Zorát, miután a gyermek édesanyja, Jákli Mónika egy tragikus autóbalesetben életét vesztette. Boráros Gábor azonban nincs teljesen egyedül: jelenlegi párja, Dóra mindenben támogatja őt, és igyekszik szeretetteljes közeget biztosítani a kislánynak. Dóra a közösségi oldalán válaszolt a követők kérdéseire, és őszintén beszélt arról is, hogyan alakul a kapcsolata Zorával. Mint mondta, nem szeretné átvenni az édesanya szerepét, inkább egy bizalmas, baráti viszony kialakítására törekszik, miközben tiszteletben tartják a gyermek édesanyjának emlékét.

A közelmúltban egyre több pletyka látott napvilágot arról, hogy Boráros Gábor párja babát várhat, ám a fiatal nő most tisztázta a helyzetet.

Gábor már beszélt erről. Én viszont még nem érzem magam készen, hiszen ez az egész helyzet még nagyon új nekem. Meglátjuk, mit hoz a jövő

– fogalmazott.

Boráros Gábor és párja egyelőre a jelen kihívásaira koncentrálnak, és bár a jövő nyitott, most leginkább azon dolgoznak, hogy stabil és szeretetteljes családi életet teremtsenek.