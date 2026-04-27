Kiderült az igazság: ezért távozott Curtis a Megasztárból

Curtis neve ismét a figyelem középpontjába került, miután kiderült, hogy a rapper nem tér vissza a Megasztár zsűrijébe az új évadban. A döntés sokakat meglepett, hiszen az egyik legnépszerűbb hazai előadó tavaly még meghatározó szereplője volt a TV2 sikerműsorának. Most azonban maga Curtis tisztázta, mi áll a váltás hátterében – írja a Bors.

Curtis elárulta, miért távozott a Megasztárból

Fotó: MW Bulvár

Curtis és a Megasztár: közös döntés, lezárt fejezet

A Megasztár új évadára teljesen átalakul a zsűri összetétele, Marics Peti, Herceg Erika és Puskás-Dallos Bogi mellé ezúttal T. Danny érkezik, aki Curtist váltja a székben. A bejelentés után sokan találgatni kezdtek, ám a rapper egyértelművé tette, hogy nem konfliktus vagy hirtelen döntés áll a háttérben.

Ez nem egy új döntés volt, hogy nem én leszek. Már év elején megbeszéltük a csatornával, és közösen döntöttünk így

– mondta Curtis.

A zenész hangsúlyozta, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápol a TV2-vel, és büszke azokra az eredményekre, amelyeket a műsorban elértek. Mint fogalmazott, számára ez egy tudatos lezárása volt egy fontos időszaknak.

Curtis arról is beszélt, hogy személyes és szakmai kapcsolat is fűzi az új zsűritaghoz, T. Dannyhez, akit korábban ő maga is segített pályája elején. A rapper ugyanakkor nem vonul háttérbe: új dalokon dolgozik, készül a fesztiválszezonra zenekarával, és egyre több időt szentel családjának is. Elmondása szerint a színpad és a zene továbbra is első helyen áll az életében, de a magánélet is kiemelten fontos számára. Curtis távozása a Megasztárból így nem lezárásként, inkább egy új irányként értelmezhető.