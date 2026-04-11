Danny Blue már tudja, ki nyeri meg az országgyűlési választást

A mentalistaként ismert Danny Blue ezúttal a választás kapcsán került a figyelem középpontjába, miután bejelentette: már leírta, ki fog több szavazatot kapni. A jóslat egy lezárt kapszulában várja a nyilvánosságot, amelyet a tervek szerint a szavazás napján, délelőtt mutat meg követőinek – tájékoztat a Bors.

Danny Blue egy lezárt kapszulában őrzi a választási jóslatát

Mit jósolt Danny Blue a választásokra?

A mentalista állítása szerint már előre látta a választási eredményt, és ezt egy kapszulában rögzítette. Elmondása alapján nem pusztán találgatásról van szó, hanem egy konkrét jóslatról, amelyet a szavazás napján hoz nyilvánosságra.

Danny Blue közlése szerint a jóslatot április 12-én, délelőtt 11 órakor teszi közzé a közösségi felületein. Bár a hivatalos választási eredmény csak később válik ismertté, a mentalista előre szeretné megmutatni, mit „látott”.

A mentalista korábbi fellépései és megnyilvánulásai miatt sokan kíváncsiak arra, hogy ezúttal mennyire bizonyul helyesnek az előrejelzése. Bár a jóslat természetéből adódóan nem ellenőrizhető előre, az érdeklődés így is jelentős.