Visszaesett T. Danny? Árulkodó fotó került elő a rapperről

T. Danny ismét aggodalomra ad okot rajongói körében: egy friss fotó miatt sokan úgy vélik, az énekes letérhetett arról az útról, amelyre súlyos függősége után lépett. A rapper korábban határozottan kijelentette, hogy teljesen felhagy az alkohollal és a drogokkal, most azonban újra kérdések merültek fel – írja a Bors.

Fotó: Mediaworks

T. Danny nemrég a „A maszk mögött” című dokumentumfilmben mesélt őszintén arról az időszakról, amikor a kábítószer-függőség teljesen elhomályosította az életét. Elmondása szerint egy év kellett ahhoz, hogy kilábaljon a mélypontról, és életmódját gyökeresen megváltoztatta: sportolni kezdett, edz, boxol, és igyekezett maga mögött hagyni az önpusztító szokásokat.

Az elmúlt időszakban úgy tűnt, rendeződni látszik az élete, ám egy friss Instagram-történet ismét felkavarta az állóvizet.

A zenész az Etyeki-pikniken készült közös fotón egy félig teli borospohárral látható, ami sok követőjében aggodalmat keltett. Többen úgy vélik, az alkohol jelenléte veszélyes lehet egy korábbi függő számára, még akkor is, ha „csak” alkalmi fogyasztásról van szó. A dokumentumfilmben nemcsak ő, hanem családtagjai és barátai is megszólaltak. Közeli ismerősei, köztük KKevin és Marics Peti is arról beszéltek, mennyire féltek attól, hogy a rapper állapota tragédiába torkollhat. A családtagok minden telefonhívásnál a legrosszabbtól tartottak.

A mostani fotó után sok rajongó megkérdőjelezi a korábbi ígéreteket, és nem tudják, mennyire hitelesek a dokumentumfilmben elhangzottak. Egyesek szerint a rapper ismét a régi életmódja felé sodródhat, mások viszont bíznak benne, hogy ez csak egy ártatlan pillanat volt, és nem jelent valódi visszaesést.