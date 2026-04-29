Delhusa Gjon megrendítő őszinteséggel vallott a párkapcsolatáról

Delhusa Gjon és kedvese harmonikus kapcsolatban élnek, és bár nagy köztük a korkülönbség, saját bevallásuk szerint ez nem jelent problémát számukra. A pár együttműködésen, bizalmon és közös mindennapokon alapuló életet épít – írja a Bors.

Delhusa Gjon - Fotó: Knap Zoltán / Bors

Delhusa Gjon a nyilatkozataiban többször hangsúlyozta, hogy párjával teljes összhangban élnek, és kapcsolatuk folyamatos odafigyelést igényel. Fanni korábban versenyúszó volt, és mindössze 18 évesen költözött az énekeshez, ami mindkettejük életét jelentősen megváltoztatta.

Fanni versenyúszó volt Győrben; tizennyolc éves volt, amikor egyik pillanatról a másikra úgy döntött, hogy ideköltözik. Én lepődtem meg a legjobban. Annyi mindent megélünk, csend, nyugalom és béke jellemzi a kapcsolatunkat

– mondta az énekes.

Delhusa Gjon elárulta azt is, hogy párja határozottan reagálna, ha bárki közeledni próbálna hozzá.

Ha látná, hogy valaki rám startol, azt kifüstölné, de nagyon keményen. Ugyanakkor nem tudna senki mellém kerülni, és én sem keresem a lehetőségeket

– mondta Delhusa Gjon.

Delhusa Gjon egy régi, de máig mély nyomot hagyó történetet idézett fel gyermekkorából. Az énekes egy drámai esetről mesélt, amikor egy kirándulás során váratlanul rosszul lett, és kórházba került több társával együtt.

