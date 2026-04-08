énekes

Felkavaró múltjáról vallott Delhusa Gjon

Megrázó gyermekkori élményét idézte fel a legendás énekes. Delhusa Gjon óvodás korában egy kiránduláson több társával együtt rosszul lett, és kórházba került.
Delhusa Gjon egy régi, de máig mély nyomot hagyó történetet idézett fel gyermekkorából. Az énekes egy drámai esetről mesélt, amikor egy kirándulás során váratlanul rosszul lett, és kórházba került több társával együtt – írja a Bors. 

Delhusa Gjon édesanyja a budapesti Péterfy Sándor utcai kórházban dolgozott, így ő az intézmény óvodájába járt. Egy alkalommal az óvodai csoportot kirándulni vitték a Gerecse tetejére, ám a gondtalan nap hamar rémálommá változott. 

Húszan voltunk gyerekek, és szinte egyszerre mindannyian összeestünk, összerogytunk úgy, mint a bábuk. A háttérben egy rettegett betegség állt: a járványos gyermekbénulás

– emlékezett vissza a megrázó eseményekre az énekes. 

A gyerekeket egy kisrepülővel szállították vissza Budapestre, ahol azonnali ellátást kaptak. Erről további részleteket a Bors oldalán olvashat.

Delhusa Gjon megtörve emlékezett Zámbó Jimmy halálának pillanatára

Ahogy arról az Origo már az év elején beszámolt, Delhusa Gjon szívszorító emlékeket osztott meg a legendás énekesről. Zámbó Jimmy halála 2001. január 2-án az egész országot megrázta. Delhusa Gjon mesélt régi kapcsolatukról és arról, hogy a tragédia előtt gyakorlatilag naponta találkoztak. Erről ide kattintva olvashat.

 

