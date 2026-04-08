Ismét kamerák elé áll, és súlyos betegségéről vall a Ridikül sztárja

A Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából ismét visszatér a képernyőre a Ridikül legendás műsorvezetője. Dióssy Klári hosszú idő után a nyilvánosság előtt mesél súlyos betegségéről.
A Duna csatornán április 10-én, a Nemzeti Rákellenes Napon láthatják újra a nézők Dióssy Klárit, aki korábban közel egy évtizeden át vezette a Ridikült. A műsorvezető 2025 januárjában búcsúzott el a közönségtől, akkor még csak utalva arra, hogy életének új szakaszába lép – írja a Bors

Dióssy Klári műsorvezető Forrás: MTVA

Először beszél súlyos betegségéről Dióssy Klári 

A műsor előzetesében Dióssy Klári elárulta, hogy nem volt könnyű meghoznia a döntést, hogy beszéljen a betegségéről. Mint mondja, időre volt szüksége ahhoz, hogy készen álljon megosztani történetét. 

„Veszek egy nagy levegőt, hogy tudjak róla beszélni, merthogy kell erről beszélni. Lehet, hogy három hónappal ezelőtt nem tudtam volna. Olyan sok erőt kaptam az elmúlt években az itt lévő vendégektől, hogy ezt tudom továbbvinni” – fogalmazott Dióssy Klári. 

Ahogy arról az Origo már beszámolt, az ország egyik legnépszerűbb fitneszedzője nemrég közölte a nyilvánossággal: négy éve súlyos betegséggel küzd. Rubint Réka és férje, Schobert Norbert tudatosan óvták gyermekeiket, éppen ezért Zalán csak néhány hónapja tudta meg az igazságot.

Megrázó őszinteséggel vallott súlyos betegségéről Rubint Réka. Az ország egyik legnépszerűbb fitneszedzője már négy éve küzd emberfeletti erővel egy ritka daganattípussal, a lágyrészszarkómával. A sztáranyukának Orbán Viktor miniszterelnök is üzent, amit az Origo oldalán elolvashat.

 

