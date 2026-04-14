Nem várt helyről érkezett a pofon: Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy föld körüli pályára állt

Dudás Miki

Torta helyett könnyek: így telt Dudás Miki 35. születésnapja

Megrendítő csend lengte be ma azt a házat, ahol korábban nevetéstől volt hangos minden születésnap. Dudás Miki ma lenne 35 éves, de már nincs, aki elfújja a gyertyákat. Édesanyja összetörten nyilatkozott.
A világbajnok kajakos január 5-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el, családja pedig azóta is felfoghatatlan fájdalomban él. Dudás Miki édesanyja képtelen feldolgozni fia elvesztését, akivel rendkívül szoros kapcsolatot ápolt – írja a Bors.

Dudás Miki
Dudás Miki ma lenne 35 éves.
Fotó: Szabolcs László

Dudás Miki születésnapja: torta helyett könnyek

A család korábban mindig együtt ünnepelt, tortával, ajándékokkal és szeretettel. Most azonban csak az üresség maradt, és az emlékek, amelyek újra és újra felszakítják a sebeket.

Az a legfájdalmasabb, hogy meg sem ölelhetem

 – mondta megtörten az édesanya.
Fia mosolya egykor minden bánatát elűzte, még férje halála után is kapaszkodót jelentett számára. 

Nem hiszem el, hogy nem látom többé a mosolyát

 – idézte fel zokogva a közös pillanatokat. A tragédia különösen kegyetlen, hiszen egy fiatal, életerős sportoló életét törte ketté. Az édesanya úgy érzi, nincs annál nagyobb fájdalom, mint amikor egy szülő elveszíti gyermekét. A születésnap, amely egykor az örömről szólt, ma már örökre a gyász egyik legnehezebb napja lett.

Dudás Miki halála

Dudás Miki halála sokkolta a magyar sportéletet. A világbajnok kajakozót budapesti otthonában találták meg, miután napokig nem adott életjelet magáról. A tragédia körülményei kezdetben tisztázatlanok voltak, ezért vizsgálat indult az ügyben. Halálhíre az egész országot megrendítette.

Tragédiák sorozata sújtja a családot

A sportoló édesanyja korábban már beszélt az átélt traumákról. Klári alig egy év leforgása alatt vesztette el férjét és fiát.

Ez egyszerűen feldolgozhatatlan, alig egy év alatt vesztettem el imádott férjemet és az imádott fiamat

– mondta korábban a gyászoló édesanya, aki tíz kilót fogyott. Ma mégnagyobb gyász ült a családra és méginkább elviselhetetlen a fájdalom.

 

