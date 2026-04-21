Szellemekkel küzdött, majd rejtélyes kórság támadta meg a magyar hírességet

Dulin Metta nehéz hónapokon van túl, ugyanis az év eleje óta egy rejtélyes betegséggel küzd, amelynek okát az orvosok egyelőre nem tudják pontosan megállapítani. A Kőgazdag Fiatalok és az Ázsia Expressz ismert szereplője a Borsnak beszélt arról, hogy január óta tartanak a panaszai, amelyek komoly fájdalmakkal és visszatérő rosszullétekkel járnak.

Dulin Metta kitálalt: súlyos betegség gyötri

Fotó: Polyák Attila

A fiatal celeb elmondta, hogy az állapota február közepén különösen súlyossá vált, akkor már úgy érezte, ennél rosszabb aligha jöhet, ám később még nehezebb napok következtek. Beszámolója szerint ödémásodással és rohamokkal küzd, a tünetek pedig azóta sem múltak el teljesen, még ha valamennyit javult is az állapota a korábbiakhoz képest.

Dulin Metta azt mondta, az elmúlt időszakban rengeteg vizsgálaton esett át, és számos szakorvost felkeresett. Járt többek között nőgyógyásznál, immunológusnál és vesespecialistánál is, de eddig senki nem tudta megmondani, mi okozza a panaszait. Elmondása szerint a leletei jók, a vérképe rendben van, a szervei megfelelően működnek, sőt a legutóbbi veseultrahang eredménye is megnyugtató volt.

A TV2 sztárja ennek ellenére tovább keresi a választ, mert biztos abban, hogy valamilyen rejtett probléma áll a háttérben. Azt mondta, nem adja fel, és reméli, hamarosan kiderül, mi okozza a fájdalmait – írja a BORS.

Dulin Metta mindent bevallott: ettől retteg a legjobban

Egy Instagram-kérdezz-felelek során osztotta meg gondolatait a követőivel. A rajongók kíváncsisága ismét rávilágított arra, hogy Dulin Metta mennyire nyíltan beszél félelmeiről, vágyairól és akár a plasztikai beavatkozásairól is.

Az Ázsia Expressz sztárját szellem kísérti

Dulin Metta ijesztő eseményeket tapasztalt saját otthonában. A tihanyi házban töltött éjszaka során olyan megmagyarázhatatlan jelenségek történtek vele, amelyekhez a stáb jelenlévő tagjai is tanúként szolgálhatnak. Az Ázsia Expressz egyik legismertebb játékosa a történtek miatt segítséget is kértek egy ismert halottlátótól.