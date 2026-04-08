Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

A TV2 sztárja nem bírta tovább – kamerák előtt omlott össze

Egy érzelmileg megterhelő pillanatnak lehettek tanúi a nézők a sportvetélkedő legutóbbi adásában. Az Exatlon Hungary egyik versenyzője nem tudta visszatartani könnyeit, miután kulcshelyzetben maradt alul. A történtek mögött személyes motivációk és korábbi élmények is meghúzódtak.
Az Exatlon Hungary legutóbbi epizódjában megrázó jelenetek játszódtak le, amikor a Kihívók csapata elveszítette a jutalomjátékot, és a döntő futam Csóri Dorkára hárult. A versenyző számára különösen nehéz volt a helyzet, mivel ugyanazon a pályán kellett bizonyítania, ahol korábban is hasonló körülmények között maradt alul – tájékoztat a Bors.

Az Exatlon Hungary versenyzője nehéz pillanatokat élt át a pályán
Fotó: TV2/Bors

Az Exatlon Hungary versenyzője nem bírta tovább a nyomást

A vereség után a pilatesedző láthatóan összeomlott, és a villába visszatérve könnyeivel küszködve próbálta megfogalmazni érzéseit. Elmondása szerint rendkívül erős benne a bizonyítási vágy, ugyanakkor egyre nehezebben viseli a rá nehezedő nyomást.

Én úgy jöttem ide az Exatlonba, hogy szeretnék erőt adni másoknak. Ezzel én vállaltam azt, hogy ez nekem is embert próbáló lesz, és az is. De egy pillanatig se bánom. Nagyon nehéz, de másoknak, rengeteg embernek ebben a pillanatban sokkal nehezebb. Nemcsak azoknak, akik hasonló dolgokkal küzdenek, hanem a családunknak is. És tényleg, ha csak néhány ember van, aki látja, hogyan tudok küzdeni a pályán azok után, ami mögöttem van, akkor én már boldogan megyek haza

– mondta a fiatal versenyző.

Leukémiával diagnosztizálták a TV2 sztárját

Csóri Dorka őszintén beszélt arról, milyen súlyos betegséggel kellett megküzdenie már egészen kicsi korában. Az Exatlon Hungary versenyzője elárulta, hogy kétévesen leukémiát diagnosztizáltak nála. Ma már felgyógyulva úgy érzi, a múltbeli küzdelmei plusz erőt adnak neki a műsorban.

 

 

