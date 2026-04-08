A TV2 sztárja nem bírta tovább – kamerák előtt omlott össze

Az Exatlon Hungary legutóbbi epizódjában megrázó jelenetek játszódtak le, amikor a Kihívók csapata elveszítette a jutalomjátékot, és a döntő futam Csóri Dorkára hárult. A versenyző számára különösen nehéz volt a helyzet, mivel ugyanazon a pályán kellett bizonyítania, ahol korábban is hasonló körülmények között maradt alul – tájékoztat a Bors.

Az Exatlon Hungary versenyzője nehéz pillanatokat élt át a pályán

Fotó: TV2/Bors

Az Exatlon Hungary versenyzője nem bírta tovább a nyomást

A vereség után a pilatesedző láthatóan összeomlott, és a villába visszatérve könnyeivel küszködve próbálta megfogalmazni érzéseit. Elmondása szerint rendkívül erős benne a bizonyítási vágy, ugyanakkor egyre nehezebben viseli a rá nehezedő nyomást.

Én úgy jöttem ide az Exatlonba, hogy szeretnék erőt adni másoknak. Ezzel én vállaltam azt, hogy ez nekem is embert próbáló lesz, és az is. De egy pillanatig se bánom. Nagyon nehéz, de másoknak, rengeteg embernek ebben a pillanatban sokkal nehezebb. Nemcsak azoknak, akik hasonló dolgokkal küzdenek, hanem a családunknak is. És tényleg, ha csak néhány ember van, aki látja, hogyan tudok küzdeni a pályán azok után, ami mögöttem van, akkor én már boldogan megyek haza

– mondta a fiatal versenyző.