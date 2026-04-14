Sírásba torkollott a vita az Exatlonban

Dominika, 2026 áprilisa – Az Exatlon Hungary friss részében egy vesztes játéknap után alakult ki komoly vita a csapaton belül. Szabó Rékát társai azzal szembesítették, hogy szerintük egyéni helyzetekben sokkal nagyobb energiát mutat, mint amikor a csapatért kell harcolni. A beszélgetés végül annyira megviselte, hogy a kamerák előtt sírta el magát.
Exatlon Hungary Szabó Réka – nagyon megviselték a kritikák
A kerekasztal-beszélgetés során Komsa Nikolett nyíltan rákérdezett, Réka miért nem tudja ugyanazt a lendületet hozni a csapatjátékok során. A versenyző próbálta megvédeni magát, de úgy érezte, nem igazán kap teret arra, hogy elmondja a saját nézőpontját.
Később Réka a kameráknak vallotta be, hogy számára a visszajelzés fontos lenne, mert abból tud fejlődni.
Ekkor azonban eltörött benne valami, és könnyekben tört ki.
Fájó mondat hangzott el
A vita során az is elhangzott, hogy a csapat tagjai közül rajta érződik a legkevésbé, hogy igazán a közösség része akar lenni. Ez különösen rosszul esett Rékának, aki elmondta:
introvertáltabb személyiség, nehezebben nyílik meg, de ettől még ugyanúgy küzd.
Az Exatlon Hungary új epizódja így ezúttal nemcsak a pályán, hanem emberileg is kemény pillanatokat hozott – írta meg a BORS.
