Fekete Pákó ritkán beszél erről, most mindent elmondott

Fekete Pákó exkluzív interjúban beszélt magánéletéről a Borsnak. Az ismert showman elárulta, hogy tíz éve él boldog párkapcsolatban kedvesével, akivel teljes összhangban vannak, esküvőt azonban egyelőre nem terveznek. Pákó szerint szerelmük egy nehéz időszakban kezdődött, amikor párja sokat segített neki abban, hogy újra összeszedje magát és új életet kezdjen.

Fekete Pákó

Fekete Pákó párjáról és magánéletéről

Az énekes úgy fogalmazott, hogy egy sikeres ember mögött mindig ott áll valaki, aki támogatja és előreviszi. Nála ez a nő a jelenlegi párja, aki a mai napig mellette van. Pákó szerint korábban soha nem tapasztalt ilyen szeretetet és törődést, ezért igyekszik mindennap kimutatni, mennyire fontos számára a kedvese.

A showman virággal, vacsorával, parfümmel, öleléssel és csókkal lepi meg párját, amikor csak teheti. Úgy véli, az apró figyelmességek sokszor többet jelentenek, mint a drága ajándékok.

