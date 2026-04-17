Fájdalmas titkot osztott meg Frey Timi – erre senki sem számított

Frey Timi egy TikTok-videóban mesélt arról, hogyan élte meg két közeli barátja elvesztését, és milyen nehézségekkel jár számára a barátságok megszakadása.

Frey Timi szerint egy barát elvesztése felér egy szakítással

Hogyan élte meg Frey Timi két közeli barátja elvesztését?

Frey Timi vallomásában részletesen kitért arra, hogy számára a barátság elvesztése nem egy könnyen feldolgozható folyamat, hanem egy hosszan elnyúló, érzelmileg megterhelő időszak. Mint mondta, ezek a kapcsolatok korábban a mindennapjai szerves részét képezték, ezért különösen nehéz elfogadnia, hogy már nincsenek jelen az életében.

Esküszöm, úgy élek meg egy barát elvesztését, mint más egy szakítást. A barát elvesztését olyan értelemben, hogy nem meghal, hanem valamiért eltávolodtok egymástól, vagy összevesztek, vagy bármilyen külső hatás ér benneteket, amiért nem vagytok már egymás életének részesei. Ebben az évben két nagyon közeli barátomat is elvesztettem, és eltávolodtunk egymástól. Nagyon nehezen tudok ebből továbblépni

– fogalmazott.

A szavai alapján a veszteség egyik legnehezebb része éppen az, hogy nincs konkrét lezárás, nincs egyetlen pillanat, amelyhez kötni lehetne a kapcsolat végét. A barátságok csendben, fokozatosan kopnak ki az életéből, ami még nehezebbé teszi az elfogadást.

Hogyan változott meg Frey Timi élete a barátságai után?

A videóban Frey Timi arról is beszélt, hogy a mai napig nem tudta teljesen elengedni azokat az embereket, akik egykor közel álltak hozzá. Bár a kapcsolatok megszakadtak, érzelmileg továbbra is kötődik hozzájuk, és időről időre figyelemmel kíséri az életüket.

Nagyon nehezen tudok továbblépni, és olyan is van, hogy nézegetem az Instagramjukat. Valójában nem rosszindulatból, vagy irigységből, csak érdekel, hogy mi van velük, hogy jól vannak-e és merre tart az életük. Éppen ezért ahányszor lezárult egy barátságom, nem voltam arra képes, hogy kikövessem őket Instagramon, vagy hogy letiltsam őket. Nem tudnék nyugodt lenni úgy, hogy nem tudom, minden rendben van-e velük

– mondta.