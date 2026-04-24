Nem hallgat tovább – életmentő műtéten esett át a sztáranyuka

Gáspár Bea története nemcsak személyes vallomás, hanem figyelmeztetés is arra, milyen következményei lehetnek a halogatásnak. Elmondása szerint már első terhessége idején jelen volt a méhében egy daganat, amely akkor még nem okozott közvetlen problémát - tájékoztat a Bors.

Gáspár Bea története sokakat figyelmeztethet

A helyzet azonban az évek során súlyosbodott: a kezdeti elváltozás mellett több újabb mióma is kialakult. Bea bevallotta, sokáig nem foglalkozott a problémával, egészen addig, amíg egy családi beszélgetés hatására újra orvoshoz nem fordult. Végül az orvosi vizsgálatok során egyértelművé vált, hogy a műtét elkerülhetetlen. A beavatkozás során eltávolították a méhét, amelyben több daganat is volt, közülük a legnagyobb rendkívül nagyméretűre nőtt. A műtét komoly kihívást jelentett az orvosok számára is.

A beavatkozást követően ugyan kezdetben jól érezte magát, ám rövid időn belül komplikációk léptek fel, amelyek miatt többször is vissza kellett térnie a kórházba. Ez az időszak fizikailag és lelkileg is megterhelő volt számára.

A nehézségek ellenére kiemelte, hogy férje, Gáspár Győző végig mellette állt, és hatalmas támogatást nyújtott neki a felépülés során. Bea külön hangsúlyozta, mennyire hálás ezért az időszakért és a kapott segítségért.