Győzike már Hajdú Péternél is kiverte a biztosítékot

A Beköltözve Hajdú Péterhez következő epizódja már most borítékolhatóan nagyot megy majd. Győzike ismét előhúzott valamit a kabátujjából, amitől egyszerre lett kínos, abszurd és kicsit vicces a helyzet – számolt be róla a Bors.
Győzike morbid húzása még Hajdút is kiborította
A Hajdú Péter által vendégül látott Gáspár Győző és Bea asszony már az első percekben hozták a megszokott formájukat. Hajdú szerint a Gáspár család egy jelenség, egyszerre rendhagyó és műfajteremtő, amit letettek az asztalra. A showman ráadásul zseniálisan generál konfliktusokat, miközben Bea asszony türelemmel terelgeti vissza a valóságba.
A nap egyik legemlékezetesebb pillanata mégis akkor jött, amikor Győző előállt a koporsókereskedéssel. A helyzet pedig innen vált igazán bizarrá, már-már fekete humorba hajlóvá.
Amikor belekezdett a prezentációba, ki is borultam kicsit a dolog morbiditásán. Szó szerint a szőr fölállt a hátamon…
– mesélte Hajdú, aki egyszerre volt ledöbbenve és hitetlenkedő.
A műsorvezető bevallotta, azt hitte, ez csak egy show-elemként működik, de most rá kellett jönnie, hogy nagyon is valós. A sokkoló jelenet után azonban váratlanul komolyra fordult a hangulat.
Bea asszony korábbi betegségéről is őszintén beszéltek, kitérve minden részletre.
Ez a vallomás nemcsak Hajdút, hanem a nézőket is megérintheti. Az epizód így egyszerre lett morbid, drámai és emberi – pontosan az a hullámvasút, amit Győzikétől és családjától megszokhattunk.
