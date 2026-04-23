Győzike már Hajdú Péternél is kiverte a biztosítékot

A Beköltözve Hajdú Péterhez következő epizódja már most borítékolhatóan nagyot megy majd. Győzike ismét előhúzott valamit a kabátujjából, amitől egyszerre lett kínos, abszurd és kicsit vicces a helyzet – számolt be róla a Bors.

Győzike és Gáspár Bea beköltöztek Hajdú Péterhez.

Fotó: TV2

Győzike morbid húzása még Hajdút is kiborította

A Hajdú Péter által vendégül látott Gáspár Győző és Bea asszony már az első percekben hozták a megszokott formájukat. Hajdú szerint a Gáspár család egy jelenség, egyszerre rendhagyó és műfajteremtő, amit letettek az asztalra. A showman ráadásul zseniálisan generál konfliktusokat, miközben Bea asszony türelemmel terelgeti vissza a valóságba.

A nap egyik legemlékezetesebb pillanata mégis akkor jött, amikor Győző előállt a koporsókereskedéssel. A helyzet pedig innen vált igazán bizarrá, már-már fekete humorba hajlóvá.

Amikor belekezdett a prezentációba, ki is borultam kicsit a dolog morbiditásán. Szó szerint a szőr fölállt a hátamon…

– mesélte Hajdú, aki egyszerre volt ledöbbenve és hitetlenkedő.

A műsorvezető bevallotta, azt hitte, ez csak egy show-elemként működik, de most rá kellett jönnie, hogy nagyon is valós. A sokkoló jelenet után azonban váratlanul komolyra fordult a hangulat.

Bea asszony korábbi betegségéről is őszintén beszéltek, kitérve minden részletre.

Ez a vallomás nemcsak Hajdút, hanem a nézőket is megérintheti. Az epizód így egyszerre lett morbid, drámai és emberi – pontosan az a hullámvasút, amit Győzikétől és családjától megszokhattunk.