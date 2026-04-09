Hajmásy Péter életveszélybe került, az esküvő is elmaradt

A drámai fordulat egy rutinvizsgálat után következett be, amikor kiderült, hogy a korábban ismert szívritmuszavar mögött sokkal komolyabb probléma áll. Hajmásy Péter szervezetében az aortatágulat már a kritikus határ közelében járt, ezért a műtétet 2025. október 18-ára tűzték ki. A balatoni ebéd közben érkező telefonhívás után minden megváltozott, az esküvő helyét pedig a kórházi tervek vették át.
Hajmásy Péter műtétje sokkoló fordulatot hozott
A több mint hatórás nyitott szívműtét közben az orvosok azzal szembesültek, hogy a helyzet rosszabb a vártnál,
ezért egy mechanikus szívbillentyűt is be kellett ültetni.
A beavatkozás után brutális fájdalmak, mellkasi görcsök és nehéz napok vártak rá.
A fizikai megterhelés mellett lelkileg is nagyon nehéz időszakon ment keresztül, a felépülésben pedig végig Nádai Anikó állt mellette. Hajmásy Péter ma már második születésnapjaként tekint a műtét napjára, még akkor is, ha az elhalasztott esküvő és a megpróbáltatások örök nyomot hagytak benne – számolt be a BORS.
