Vihar előtti csend? Ettől félhet most minden autós Magyarországon

Nádai Anikó

Hajmásy Péter életveszélybe került, az esküvő is elmaradt

A tervezett esküvő helyett súlyos műtét és kórházi kezelés várt az ország egyik ismert sztárpárjára. Hajmásy Péter életveszélyes elváltozással került szembe, miután az orvosok aortatágulatot találtak nála.
Nádai Anikó / Hajmásy Péter

A drámai fordulat egy rutinvizsgálat után következett be, amikor kiderült, hogy a korábban ismert szívritmuszavar mögött sokkal komolyabb probléma áll. Hajmásy Péter szervezetében az aortatágulat már a kritikus határ közelében járt, ezért a műtétet 2025. október 18-ára tűzték ki. A balatoni ebéd közben érkező telefonhívás után minden megváltozott, az esküvő helyét pedig a kórházi tervek vették át.

Hajmásy Péter és Nádai Anikó
Fotó: Mediaworks

Hajmásy Péter műtétje sokkoló fordulatot hozott

A több mint hatórás nyitott szívműtét közben az orvosok azzal szembesültek, hogy a helyzet rosszabb a vártnál, 

ezért egy mechanikus szívbillentyűt is be kellett ültetni. 

A beavatkozás után brutális fájdalmak, mellkasi görcsök és nehéz napok vártak rá.

A fizikai megterhelés mellett lelkileg is nagyon nehéz időszakon ment keresztül, a felépülésben pedig végig Nádai Anikó állt mellette. Hajmásy Péter ma már második születésnapjaként tekint a műtét napjára, még akkor is, ha az elhalasztott esküvő és a megpróbáltatások örök nyomot hagytak benne – számolt be a BORS.

