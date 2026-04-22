Sorsfordító reggel: Horváth Csenge könnyek között kapta ezt a hírt

Horváth Csenge hosszú ideig nem reagált a terhességéről szóló találgatásokra, miközben a közösségi médiát elárasztották a különböző feltételezések. Végül egy Instagram-bejegyzésben erősítette meg a hírt, majd egy interjúban részletesen is beszélt arról, hogyan élte meg a kezdeti időszakot, mit jelentett számára a genetikai vizsgálat eredménye – tájékoztat a Bors.

Horváth Csenge számára sorsfordító volt a genetikai vizsgálat eredménye

Hogyan tudta meg Horváth Csenge, hogy terhes?

Az első gondolatom az volt: biztos, hogy rosszul látok, a szememmel valami baj van, itt tuti nincs két csík

– idézte fel.

A modell annyira bizonytalan volt, hogy még a barátnőjét is felhívta, hogy megerősítse a látottakat. A kezdeti kételyeket azonban hamar felváltotta az öröm.

Mikor derült ki Horváth Csenge babájának neme?

Horváth Csenge számára a baba neme nem egy egyszerű információ volt, hanem egy hosszú, feszültséggel teli időszak lezárása. A modell elárulta, hogy a genetikai vizsgálat eredményére napokig, sőt hetekig fokozott izgalomban vártak, mivel számára nemcsak az volt a fontos, hogy kiderüljön a baba neme, hanem az is, hogy minden rendben van-e a kisbabával.

A döntő pillanat egy kora reggeli telefonhívás volt. Az orvosi rendelőből érkezett hívás során közölték velük a genetikai vizsgálat eredményét, amely megnyugtató hírt hozott: a baba egészséges. Ezzel egy időben derült ki a kisbaba neme is, ami még inkább érzelmessé tette a helyzetet.

A pillanat különlegességét az is fokozta, hogy nem egyedül élte meg: férjével együtt voltak, és tudatosan kihangosították a hívást, hogy közösen hallgassák végig a híreket.

Hogyan reagált Horváth Csenge férje a terhességre?

Horváth Csenge férje, Barabás Ottó eleinte nehezen tudta felfogni a várandósság valóságát.

Egészen addig, amíg nem hallotta a szívhangját, ez elérhetetlen dolog volt neki

– fogalmazott.