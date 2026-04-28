Olyan dolgot kértek Horváth Évától, hogy sokkot kapott

Horváth Éva több százezer forintos számla miatt szólalt meg a közösségi oldalán. A modell szerint a gázszolgáltató éves elszámolása után 814 778 forintot követelnek tőle.

Horváth Éva

Fotó: Markovics Gábor

Több százezer forintot követelnek Horváth Évától

A modell szerint az összeg teljesen érthetetlen, mert tavaly hónapokat töltött kórházban, majd rehabilitáción, vagyis hosszú ideig otthon sem volt. Állítása szerint a lakás üresen állt, a fűtés pedig minimálisra volt állítva, ezért nem érti, hogyan jöhetett ki ilyen magas fogyasztás.

Horváth Éva azt mondta, sokkot kapott, amikor meglátta a számlát, és most olyanokat keres, akik hasonló helyzetbe kerültek a szolgáltatóval.

A modellnek nem ez az egyetlen pénzügyi panasza. Korábban egy benzinszolgáltatóval kapcsolatban is arról számolt be, hogy előbb rossz összeget vontak le tőle, majd a javított összeget is levették a számlájáról. A pénz visszatérítésére elmondása szerint több mint egy hónapja vár – számolt be a Bors.

A modell 2024 novemberében motorbalesetet szenvedett Balin, amelyben súlyos, nyílt lábszár- és bokatörést szenvedett. Sokáig úgy tűnt, Horváth Éva a reményt is elveszette, és újabb műtét vár rá, de most nagy fordulat következett be és felcsillant a gyorsabb felépülés lehetősége.

A balesetet követően bakteriális fertőzés támadta meg a szervezetét, ami miatt majdnem elveszítette a lábát. Horváth Éva állapota sokáig nem javult megfelelően, ezért az orvosok csípőtranszplantációs műtét lehetőségét is felvetették.