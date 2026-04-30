Sokkoló titok: Horváth Tamás felesége bénulással küzdött

Horváth Tamás az elmúlt hónapokban nemcsak a munkában pörgött fel, hanem a magánéletben is komoly megpróbáltatásokkal nézett szembe. Felesége sérülése és korábbi betegsége miatt különösen feszült időszak áll mögöttük.

Mi történt Horváth Tamás feleségével, ami majdnem tragédiához vezetett?

A válasz meglepő és megrázó: a felesége már tinédzserként súlyos egészségügyi problémával küzdött. 16 évesen izombénulás alakult ki mindkét lábában, ami a mozgását is hosszú távon befolyásolta – írja a Bors.

Ez a korábbi állapot tette különösen kockázatossá az idei sérülését is, amikor eltört a lába. A család emiatt komolyan aggódott, hiszen nem volt biztos, hogyan reagál majd a szervezete.

Hogyan van most Horváth Tamás felesége?

A legfrissebb információk szerint a helyzet végül pozitív fordulatot vett. Az orvosi vizsgálatok jó eredményeket mutattak, a láb már terhelhető, és a rehabilitáció is jól halad.

Horváth Tamás elmondása alapján felesége már mankóval közlekedik, sőt, rövidebb távokon újra vezetni is tud. Bár a gyógyulás a korábbi problémák miatt lassabb, a folyamat kifejezetten biztató.

Közben a munka sem állt meg: az énekes egy nagyszabású, a Bridgerton világát idéző klipen dolgozik, amelyben felesége is szerepet kap.