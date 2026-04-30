Sokkoló titok: Horváth Tamás felesége bénulással küzdött

Nehéz időszakon van túl az énekes családja, de most végre jó hírek érkeztek. Horváth Tamás feleségének múltjáról olyan részlet derült ki, amiről eddig alig beszéltek.
Horváth Tamás az elmúlt hónapokban nemcsak a munkában pörgött fel, hanem a magánéletben is komoly megpróbáltatásokkal nézett szembe. Felesége sérülése és korábbi betegsége miatt különösen feszült időszak áll mögöttük.

Horváth Tamás felesége súlyos betegségen és sérülésen van túl – most így áll a gyógyulása Fotó: MW Bulvár

Mi történt Horváth Tamás feleségével, ami majdnem tragédiához vezetett?

A válasz meglepő és megrázó: a felesége már tinédzserként súlyos egészségügyi problémával küzdött. 16 évesen izombénulás alakult ki mindkét lábában, ami a mozgását is hosszú távon befolyásolta – írja a Bors.

Ez a korábbi állapot tette különösen kockázatossá az idei sérülését is, amikor eltört a lába. A család emiatt komolyan aggódott, hiszen nem volt biztos, hogyan reagál majd a szervezete.

Hogyan van most Horváth Tamás felesége?

A legfrissebb információk szerint a helyzet végül pozitív fordulatot vett. Az orvosi vizsgálatok jó eredményeket mutattak, a láb már terhelhető, és a rehabilitáció is jól halad.

Horváth Tamás elmondása alapján felesége már mankóval közlekedik, sőt, rövidebb távokon újra vezetni is tud. Bár a gyógyulás a korábbi problémák miatt lassabb, a folyamat kifejezetten biztató.

Közben a munka sem állt meg: az énekes egy nagyszabású, a Bridgerton világát idéző klipen dolgozik, amelyben felesége is szerepet kap.

 

