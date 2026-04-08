Istenes Bence kitálalt a Csobot Adéllal való szakítás okáról

Csobot Adél és Istenes Bence hamarosan már 15 éve lesznek együtt. Nem tagadják ugyanakkor, kapcsolatukban több nehéz időszak is volt, elevenítette fel a Story magazin cikke alapján a Bors Online.

Istenes Bence kitálalt a kapcsolatáról Csobot Adéllal, szerinte régebben nem volt jó társa gyerekei anyjának

Fotó: Csobot Adél Instagram

Istenes Bence elárulta a nehézségek okát

Istenes Bence és Csobot Adél 2012-ben szerettek egymásba, több mint egy évig voltak együtt, de aztán elhidegültek egymástól, amikor már találkozni is alig volt idejük.

Ha hazaértem, aludtam, ha délután volt két szabad órám, akkor is. Adél teljesen jogosan kérdezte, miért nem csinálunk valamit, hisz lehetne időnk egymásra

– nyilatkozta a történtekről Istenes Bence. Ezután szünetet tartottak, de nem sokáig bírták egymás nélkül.

Adél felnéz Bencére

Ő volt az első komoly kapcsolatom, ami szerintem meghatározó minden lány életében. Felnéztem rá, és persze számomra ízig-vérig ő az igazi férfi. Azért is hálás vagyok neki, hogy mindig őszintén megmondta a véleményét, és igyekezett észrevétlenül terelgetni is. Rengeteg mindenre megtanított, így azt hiszem, nem túlzás azt állítanom, hogy mellette nőttem fel. Ha ma tükörbe nézek, az egykori cserfes, csetlő-botló kislány helyett egy igazi nőt látok. Királylány lettem Bence mellett. És ő volt az, aki végigkísért ezen a nagy átalakuláson

– mesélte Adél a Storynak. Nem tagadják, azóta többször is megfordult a fejükben a különválás gondolata, vannak nehézségeik, de végül mindig kitartanak egymás mellett.

Az anyaság a fő küldetése

A párnak két kisfia van, a sztáranyuka korábban az anyaságról is vallott. Mint elmondta, nem könnyű balanszban tartani egy anyának a karrierjét és az életét, és ezt kár lenne titkolni, de persze a közös pillanatok mindent felülírnak:

Számomra anyának lenni azt hiszem, hogy a fő küldetésemet jelenti az életemben. Én mindig nagyon fiatalon szerettem volna édesanyává válni és nagyon örülök, hogy ezt sikerült is megvalósítanom. Bármi más, ami történik velem, az csak másodlagos.

