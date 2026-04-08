Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Kiara Lord

Kiara Lord és Dávid Petra már az Ázsia Expressz rajtja előtt egymásnak esett?

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Már az indulás előtt érezhető a feszültség a kalandreality egyik párosa között, és nem minden alakul zökkenőmentesen. Kiara Lord már előre beszélt arról, mi az, ami könnyen konfliktushoz vezethet a közös verseny során.
Kiara LordÁzsia ExpresszDávid Petra

Kiara Lord már az indulás előtt jelezte, hogy nem lesz könnyű a közös szereplés Dávid Petrával az Ázsia Expressz új évadában. A reality-szereplő szerint társa egyik szokása kifejezetten idegesíti, ami a verseny során komoly feszültségforrássá válhat - tájékoztat a Bors.

Kiara Lord és Dávid Petra párosa már most izgalmakat ígér
Kiara Lord és Dávid Petra párosa már most izgalmakat ígér
Fotó: TV2/Bors

A páros Bolíviában vág neki a megmérettetésnek, ahol extrém körülmények között, akár 4000 méteres magasságban kell helytállniuk. A fizikai kihívások mellett az összezártság és az egymásrautaltság is próbára teszi a kapcsolatukat.

Mi zavarja Kiara Lordot Dávid Petrában?

Kiara egy interjúban arról beszélt, hogy Petra mozgásának és térérzékelésének hiánya zavarja, különösen szűk helyzetekben, például autózás közben. Úgy véli, ez a tulajdonság könnyen konfliktusokhoz vezethet a verseny során.

Az Ázsia Expressz idei szériájában a versenyzőknek telefon, pénz és bankkártya nélkül kell boldogulniuk, ami tovább növeli a stresszt. A kérdés az, hogy a páros képes lesz-e együttműködni a nehézségek közepette, vagy a kezdeti feszültség idővel tovább fokozódik.

Hatalmas titkot árult el Kiara Lord, erre senki sem volt felkészülve

Tudatosan és taktikusan pakolt be, mielőtt elindult Dél-Amerikába a forgatásra. Kiara Lord az Ázsia Expressz előtt kevesebb ruhát vitt, viszont két fontos személyes tárgyat is elcsomagolt.

Sötét titkát árulta el Kiara Lord

A szókimondásáról ismert egykori pornósztár még a rajongóit is meglepte legutóbbi vallomásával. Kiara Lord ezúttal a mentális állapotáról, a kemény drogokhoz való viszonyáról és saját ellentmondásos életéről beszélt nyíltan.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról