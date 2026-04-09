Kis Grófo

Kis Grófo keményen nekiment Magyar Péternek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A nap folyamán újabb hangfelvétel került nyilvánosságra, amelyen Magyar Péter hallható egy magánbeszélgetés során. A kiszivárgott részletekre reagálva Kis Grófo kemény kritikát fogalmazott meg közösségi oldalán.
Magyar Péter ismét bebizonyította, hogy átveri a híveit, mivel egy újabb hangfelvételén ellent mond mindennek, amit kifelé kommunikál. „G*ci nagy háború lesz”  mondja a Tisza Párt elnöke. A felháborító mondat futótűzként terjedt szét a sajtóban, amire most a mulatós zene egyik legnagyobb alakja, Kis Grófo is reagált – számolt be róla a Bors.

Kis Grófo nem kímélte Magyar Pétert.
Kis Grófo egyértelműen állást foglalt

Kis Grófo keményen beleszállt a botrányhős politikusba a nyilvánosságra került hangfelvétel után. Az énekes korábban sem rejtette véka alá, milyen értékrendet képvisel, hiszen több alkalommal is kiállt a kormány mellett.

 A népnek azt mondja, nincs háború, de valójában kiderül a felvételből, hogy ge*i nagy háború lesz! Őszinte vagyok, én a biztosra megyek, az pedig nem más, mint Orbán Viktor és a Fidesz kormány, mert csak is így érzem magam biztonságban és a családom is! Illetve annyit még mellé szeretnék tenni, hogy trágár szavakat nem illik használni még politikusnak sem. A beszéd elárulja az embert, megmutatja gyengeségeit vagy éppen értékét

— írta közösségi oldalán Kis Grófo.

A bejegyzésével egyértelművé tette, hogy a közelgő választáson is a kormánypártok mellett áll. Hangsúlyozta, hogy számára a biztonság és a stabilitás a legfontosabb szempont. Álláspontja szerint csak a jelenlegi vezetés garantálhatja ezt az ország számára. A vasárnapi voksolás szerinte sorsdöntő jelentőségű lesz Magyarország jövője szempontjából. Április 12-én komoly tétje lesz a választásnak, ahol két eltérő irányvonal csap össze. A döntés a választók kezében van, akik meghatározzák az ország következő éveit. A kérdés az, hogy Magyarország megőrzi-e stabilitását, vagy bizonytalan helyzetbe sodródik.

Kis Grófo többször is kiállt már a kormány és Orbán Viktor mellett

Egy korábbi bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a közelgő választás tétje szerinte a béke és a háború közötti döntés. Azt hangsúlyozta, hogy a biztonságot, a kiszámítható jövőt és a család védelmét tartja a legfontosabbnak, és úgy látja, ezt jelenleg Orbán Viktor kormánya tudja garantálni.

 

 

 

 

