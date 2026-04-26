Köllő Babett lánya mindenkit lenyűgözött – ilyen gyönyörű lett

A műsorvezető közösségi oldalán eddig nem látott fotókat is megosztott, amelyekhez szívhez szóló üzenetet írt. Mint Köllő Babett fogalmazott, szinte hihetetlen számára, milyen gyorsan repült el az idő: „tegnap még kicsi volt, ma pedig már egy csodálatos, okos és erős fiatal nő”.

Köllő Babett

Fotó: MW Bulvár

A képek láttán a követők egy emberként állapították meg, hogy Köllő Babett lánya, Milla nemcsak édesanyja szépségét örökölte, hanem kisugárzásában is egyre inkább hasonlít rá.

A büszke édesanya arról is beszélt, hogy lánya az utóbbi években sokat változott. A korábban visszahúzódó kislányból nyitott, magabiztos tinédzser lett, aki kifejezetten élvezi a szereplést és az iskolai előadásokat. Jövője még kérdéses, de a pénzügyek és az üzleti világ is erősen érdekli.

Köllő Babett szerint kapcsolatuk titka az őszinte kommunikáció. Nemcsak hétköznapi dolgokról beszélgetnek, hanem komolyabb témákról is, és rendszeresen szerveznek közös programokat. Bár Milla már egyre több időt tölt a barátaival – és első szerelme is megérkezett az életébe –, az anya-lánya kötelék továbbra is rendkívül szoros.

A műsorvezető bevallotta, eleinte tartott attól, milyen lesz, amikor lánya szerelmes lesz, végül azonban pozitív élményként élte meg ezt az időszakot. Mint mondta, örül, hogy Milla egy kedves és megbízható fiút választott.

