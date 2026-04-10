Korda György

Korda Györgynek kis híján a szava is elakadt, ilyet még nem kapott

Óriási megtiszteltetés érte az ország egyik legnépszerűbb énekes házaspárját. Korda György és Balázs Klári domborművet kapott a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Korda György és Balázs Klári domborművet kapott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A műalkotást 2026. április 8-án avatták fel – írja a Bors

Korda György és Balázs Klári különleges elismerést kapott 
Fotó: Szabolcs László / Bors

A domborművet Kontur András szobrászművész készítette, a házaspár pedig meghatódva nyilatkozott az eseményen. Balázs Klári szerint a mű különleges értéket képvisel, hiszen nem egy egyszerű portréról van szó. 

Szerintem nagyon szép lett. Ezt nem úgy kell nézni, mint egy festményt vagy színes fotót: ezt a művész a saját kezével faragta ki

– mondta az énekesnő. 

Korda György ugyan szintén nagyon örült az elismerésnek, de nem maradt el a tőle megszokott humor sem. Viccesen megjegyezte, hogy a szobron lehetett volna „több haja”, utalva saját hiúságára, amit felesége is mosolyogva erősített meg. 

Azt mondtam a művésznek: kicsit több hajat varázsolhatott volna nekem! De ez is csak vicc. Ennél nagyobb kitüntetést nem lehet kapni

– mondta Korda György. 

A házaspár azt is elárulta, hogy bár ilyen nagyszabású alkotást most kaptak először, rajongóiktól korábban is rengeteg ajándékot kaptak. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

Korda György összeomlott: kórházba került Balázs Klári

Ahogy arról az Origo március végén beszámolt, kórházba került Balázs Klári. Az énekesnő egy előre tervezett műtét miatt került kórházba, ahol öt napot töltött. Bár a beavatkozás nem váratlanul történt, a helyzet mégis rendkívül megviselte Korda Györgyöt, aki évtizedek óta szinte egyetlen pillanatra sem volt külön a feleségétől.

 

