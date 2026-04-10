Korda Györgynek kis híján a szava is elakadt, ilyet még nem kapott

Korda György és Balázs Klári domborművet kapott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A műalkotást 2026. április 8-án avatták fel – írja a Bors.

A domborművet Kontur András szobrászművész készítette, a házaspár pedig meghatódva nyilatkozott az eseményen. Balázs Klári szerint a mű különleges értéket képvisel, hiszen nem egy egyszerű portréról van szó.

Szerintem nagyon szép lett. Ezt nem úgy kell nézni, mint egy festményt vagy színes fotót: ezt a művész a saját kezével faragta ki

– mondta az énekesnő.

Korda György ugyan szintén nagyon örült az elismerésnek, de nem maradt el a tőle megszokott humor sem. Viccesen megjegyezte, hogy a szobron lehetett volna „több haja”, utalva saját hiúságára, amit felesége is mosolyogva erősített meg.

Azt mondtam a művésznek: kicsit több hajat varázsolhatott volna nekem! De ez is csak vicc. Ennél nagyobb kitüntetést nem lehet kapni

– mondta Korda György.

A házaspár azt is elárulta, hogy bár ilyen nagyszabású alkotást most kaptak először, rajongóiktól korábban is rengeteg ajándékot kaptak.

Ahogy arról az Origo március végén beszámolt, kórházba került Balázs Klári. Az énekesnő egy előre tervezett műtét miatt került kórházba, ahol öt napot töltött. Bár a beavatkozás nem váratlanul történt, a helyzet mégis rendkívül megviselte Korda Györgyöt, aki évtizedek óta szinte egyetlen pillanatra sem volt külön a feleségétől.