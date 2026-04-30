Korda György és Balázs Klári: ezért fájt nekik korábban a Sziget

A Korda György és Balázs Klári páros ismét színpadra áll a Sziget Fesztiválon, ráadásul a nulladik napon, ahol az after buli egyik fő attrakciója lesz a fellépésük. A szervezők idén nagy hangsúlyt fektetnek a magyar előadókra és a legendás nevekre is – írja a Bors.

Korda György és Balázs Klári a Sziget Fesztivál nulladik napján tér vissza a színpadra.

Korda György és Balázs Klári szerint új korszak jöhet a Sziget Fesztiválon

A bejelentés szerint a nulladik nap mottója –

Kell egy nap együttlét

– jól mutatja az új irányt, amelyben a közösségi élmény és a hazai zenei kultúra is nagyobb hangsúlyt kap. A Korda György Sziget fellépés ezért nemcsak nosztalgikus élmény lehet, hanem egy új korszak kezdete is a fesztivál életében.

Balázs Klári interjú során arról beszélt, hogy hatalmas öröm volt számukra a felkérés. Elmondása szerint korábban kissé csalódottak voltak amiatt, hogy főként külföldi sztárok kaptak lehetőséget, miközben a hazai közönség által kedvelt előadók háttérbe szorultak.

Kicsit fájt a szívünk, amikor leginkább külföldi előadókat hívtak meg, hiszen Magyarországon élünk, és ez egy magyar fesztivál. Most viszont megkeresett minket a vezetőség, mi pedig a legnagyobb örömmel mondtunk igent – mondta.

A rajongók számára külön izgalmas hír, hogy a páros ezúttal nem a megszokott formában érkezik. A Korda György és Balázs Klári produkció jelentősen megújul: zenekarral, fúvós lányokkal és látványos vizuállal készülnek, ami teljesen új szintre emelheti az élményt.

Zenekarral érkezünk majd, fúvós lányokkal, akik vokálozni is fognak, és vizuál is lesz. Korábban is nagy tömeg volt a fellépéseinken, ami mindig óriási öröm nekünk

– árulta el Klárika.

A Sziget Fesztivál nulladik nap fellépői között olyan nemzetközi nevek is szerepelnek, mint a Morcheeba, a Faithless vagy Goran Bregovic, így a hangulat garantáltan már az első napon a tetőfokára hág majd. Az after buli pedig különösen erősnek ígérkezik, ahol a Korda György és Balázs Klári páros gondoskodik arról, hogy senki ne maradjon tánc nélkül.

