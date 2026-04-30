Megszólalt a pornópápa felesége – kitálalt Kovács István Kovi párja

A Kovács István Kovi felesége évtizedek óta tudatosan kerüli a nyilvánosságot, most azonban kivételt tett, és betekintést engedett abba, hogyan építették fel közösen azt az életet, amely kívülről sokak számára különlegesnek tűnhet.
Milyen szerepe volt Kovács István Kovi feleségének a közös sikerekben?
A válasz egyértelmű: kulcsszerepet játszott mindenben. A beszámoló szerint a kezdetektől együtt dolgoztak, közösen vitték a vállalkozást, és szó szerint minden feladatból kivették a részüket – írja a Bors.
A korai években még egészen hétköznapi módon működtek: utaztak, kapcsolatokat építettek, és saját kezűleg intézték a terjesztést is. A háttérben végzett munka nélkül a történet egészen másképp alakulhatott volna.
Milyen valójában Kovács István Kovi feleségének lenni?
A meglepő válasz szerint sokkal hétköznapibb, mint gondolnánk. Magdika úgy fogalmazott:
jó értelemben véve éppen olyan átlagos, mint egy pék vagy irodista feleségéé.
Ez a kijelentés jól mutatja, hogy a külvilág által különlegesnek látott élet mögött valójában egy hosszú, közös munka és stabil kapcsolat áll.