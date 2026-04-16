Medence, luxus és saját rezidencia a gyerekeknek – ilyen lesz Kulcsár Edináék otthona

Kulcsár Edina a Borsnak mesélt arról, hogy férjével már közel négy éve formálják közös otthonukat. A felújítás most ért látványos szakaszba: a közösségi terek már elkészültek, nemrég pedig az irodájuk is elkészült. A cél egy olyan élhető, kényelmes családi tér kialakítása, ahol a gyerekeknek és a szülőknek is minden adott.

Kulcsár Edina és G.w.M.

Kulcsár Edinaék már évek óta építik az álomotthont

Edina szerint az egész házfejújítás lényege az, hogy olyan otthont hozzanak létre, ahonnan szinte ki sem kell mozdulni. A házaspár tudatosan tervezi a felújítást, és lépésről lépésre haladnak a teljes modernizálással.

A munkálatok azonban nem voltak egyszerűek:

a legintenzívebb szakasz alatt az egész családnak ki kellett költöznie a házból.

Egy ideig a nagymamánál és barátoknál húzták meg magukat, de Edina szerint a további felújítások alatt már maradhatnak az otthonukban.

Medence, kert és külön rezidencia a gyerekeknek

A következő nagy projekt a kert és a medence környékének befejezése lesz. Bár a medencét már tavaly elkészítették, a végső simítások még hátravannak.

A legnagyobb terv azonban az emelet teljes átalakítása:

a felső szintet kizárólag a gyerekek kapják meg.

Kulcsár Edina elmondása szerint minden gyermek külön szobát és saját kis teret kap majd, amit a saját ízlése szerint alakíthat ki. A cél, hogy a család minden tagja valóban otthon érezze magát a készülő luxusbirodalomban – számolt be a BORS.