Elhunyt a magyar nótakirálynő – 92 éves volt

2026. április 6-án, hétfő délután 92 éves korában meghalt Madarász Katalin – a gyászhírt a Dankó Rádió jelentette be hivatalos Facebook-oldalán. A rádió felidézte, hogy az énekesnő első rádiófelvételei 1953-ban készültek, és szinte azonnal a magyarnóta és a cigánydal egyik legnépszerűbb előadója lett.

Madarász Katalin (1934-2026)

Generációk őrzik Madarász Katalin hangját

A Dankó Rádió megemlékezése szerint Madarász Katalin hangjához rádióhallgatók nemzedékeinek első találkozása kötődött ezekkel a műfajokkal. Pályafutása során legendás színpadi párost alkotott Gaál Gabriellával, munkásságát pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével és a Magyar Kultúra Lovagja címmel is elismerték.

A rádió 2024-ben életműdíjjal tüntette ki.

Sokan búcsúznak a művésznőtől

A Dankó Rádió a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy emlékét, kedves mosolyát és humorát nem feledik, zenei örökségét pedig tovább őrzik és ápolják. A gyászhír nyomán rengetegen megemlékeztek a művésznőről, akit sokan a nótakirálynőként emlegettek.

Cikkünk a BORS közlése alapján készült.