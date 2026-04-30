Megasztár: sokkoló vallomást tett a versenyző – teljesen elnémult

A Megasztár egykori versenyzője, Németh Bea hónapokra eltűnt a nyilvánosság elől, most azonban megtörte a csendet, és őszintén beszélt arról, mi történt vele a műsor után.

Megasztár versenyzője egy hónapra elvesztette a hangját – most mesélt a drámai időszakról

Fotó: Bors

Miért tűnt el a Megasztár versenyzője a reflektorfényből?

A válasz egyszerre lelki és fizikai: a műsor vége után hirtelen jött üresség teljesen kibillentette. Az énekesnő elmondása szerint a megszokott pörgés és figyelem hiánya komoly lelki válságot indított el – írja a Bors.

A helyzet odáig fajult, hogy a szervezete is reagált: egy hónapon keresztül egyetlen hang sem jött ki a torkán, ami egy énekes számára a lehető legdrámaibb állapot.

Hogyan sikerült kilábalnia ebből a mélypontból?

A fordulópontot a család és az alkotás hozta el. Németh Bea a nehézségeket végül dalokba kezdte formálni, ebben pedig a fia is komoly szerepet vállalt.

Az elmúlt időszakban már több új dal is megszületett, és bár még van benne bizonytalanság, a visszatérésen dolgozik. A teljes történetből az is kiderül, milyen lelki folyamatok vezettek idáig – ezek azonban az eredeti cikkben bontakoznak ki igazán.