Megrázó tragédia – meghalt az ismert szépségkirálynő

A szépségkirálynő holttestét április 22-én hajnalban találták meg, miután kizuhant egy 13. emeleti erkélyről. A hatóságok szerint a 29 éves Ana Luiza Mateus Souza halála mögött valójában a párja állhatott, aki a gyanú szerint úgy próbálta manipulálni a történteket, mintha a fiatal nő önkezével vetett volna véget életének – írja a BORS.

Tragikus körülmények között halt meg a fiatal szépségkirálynő

Veszekedés előzte meg a szépségkirálynő tragédiáját

A helyi beszámolók szerint a pár egész éjjel veszekedett a tragédia előtt. Szemtanúk azt is állították, hogy a férfi egy ponton elhagyta a lakást, majd később visszatért.

A nyomozás során az is előkerült, hogy a modell korábban egy barátjának arról beszélt:

úgy érzi, „aranykalitkában” él a kapcsolatában.

A párját gyanúsítják gyilkossággal

A 32 éves férfi először azt állította, hogy a nő öngyilkos lett, később azonban a nyomozók szerint egyértelművé vált, hogy emberölés történhetett. A hírek szerint a férfinak korábban is volt dolga a rendőrséggel.

Ana Luiza Mateus Souza nemcsak modellként volt ismert, hanem pszichológusként is dolgozott, és rövidesen a 2026-os Miss Cosmo Brazil versenyen is színpadra lépett volna.