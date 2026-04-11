Nem várt tovább – Molnár Gusztáv megható fotón mutatta meg újszülött gyermekét

Április 10-én megszületett a színész első gyermeke, és már az első pillanatokat is megosztotta követőivel. Molnár Gusztáv kislánya a Lili Róza nevet kapta.
Molnár Gusztáv és felesége, Dorina korábban már beszéltek arról, hogy gyermekük érkezésére készülnek, ám a várandósság hírét kezdetben csak szűk körben osztották meg. A színész az elmúlt időszakban többször is beszámolt arról, hogyan telnek a mindennapjaik – tájékoztat a Bors.
Molnár Gusztáv őszintén beszélt a baba születését megelőző napokról
A beszámolók szerint a baba születését megelőző napok a felkészülésről és a nyugalomról szóltak. A színész korábban jelezte, hogy jelen szeretne lenni a szülésnél, és végig támogatja feleségét ebben az időszakban. A gyermek érkezése után rövid idővel már a rajongók is betekintést kaptak a család életének új fejezetébe, amikor megjelent az első fotó a közösségi felületen.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!