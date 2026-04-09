Molnár Gusztáv kiakadt, elszabadultak az indulatok

Molnár Gusztáv a közösségi oldalán fakadt ki, miután egy ismerőse megkérdőjelezte, hogy helye van-e az apának a szülőszobán. A színész és várandós felesége, Dorina már nagyon várják első közös gyermekük érkezését, és számukra nem volt kérdés, hogy együtt élik meg a szülés pillanatait – írja a Bors.

Molnár Gusztáv közösségi média oldalán írt arról, hogyan készülnek gyermekük születésére – Fotó: MW Bulvár

Molnár Gusztáv kiakadt felesége miatt

A színész több bejegyzésben is beszámolt arról, hogy a terhesség teljes ideje alatt végigkísérte párját a vizsgálatokra, és igyekezett minden terhet levenni a válláról. Éppen ezért természetes volt számukra, hogy a szülésnél is jelen lesz, és támogatja feleségét. Molnár Gusztáv egy ismerőse kijelentése miatt fakadt ki, aki szerint a férfiaknak nem kellene bent lenniük a szülőszobán. A színész ezzel szemben úgy látja, az apa jelenléte nemcsak az anyának ad biztonságot, hanem közös, meghatározó élményt is teremt.

Mert ez nem csak egy születés – hanem egy közös átlépés

– írta a színész.

Hozzátette, ilyenkor nemcsak egy gyermek érkezik meg, hanem egy család is megszületik. Úgy véli, az a férfi, aki attól fél, hogy a szülés után másként tekint majd a párjára, valójában egy illúziót veszít el. A bejegyzés alatt sokan osztották meg saját tapasztalataikat, és többen is kiemelték, hogy az apás szülés különleges, életre szóló élmény.