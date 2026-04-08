Mindenki Molnár Piroska miatt aggódik: megrendítő sorokat osztott meg

Molnár Piroska közösségi oldalas bejegyzése komoly aggodalmat váltott ki a rajongók és pályatársak körében. A 80 éves, Kossuth- és Jászai Mari-díjas, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett művésznő Csoóri Sándor Föld, nyitott sebem című verséből idézett, a sorok pedig fájdalomról és a halál közelségének nyomasztó érzéséről szóltak.

Molnár Piroska állapota

A bejegyzés alatt több ismert művész is megszólalt. Egri Kati, Gryllus Dorka és Sztárek Andrea is jelezte, hogy mellette állnak, és számíthat rájuk, ha segítségre van szüksége. A reakciók tovább erősítették az aggodalmat, mert sokan arra gyanakodtak, hogy a háttérben valamilyen komolyabb személyes vagy egészségi probléma állhat.

A magyar színésznő végül röviden reagált az egyik kérdésre. Arra, hogy mi történt vele, mindössze annyit írt:

Csak az élet!

A válasz nem oszlatta el teljesen a bizonytalanságot. A művésznő korábban többször beszélt arról, hogy a színpad iránti szeretete változatlan, fizikai állapota azonban egyre több nehézséget okoz számára – számolt be a Blikk alapján a BORS.

Molnár Piroska nehéz vallomása

Molnár Piroska őszintén beszélt arról, hogy a kora és egészségi állapota miatt a mindennapok egyre nagyobb küzdelmet jelentenek számára. Bár a memóriája és a szeme kiváló, így jelenleg is nyolc darabban játszik, beismerte, hogy a térd- és szívműtétek, valamint a beépített pacemaker után már a kerekesszék használata is fontolóra került a civil életében.