Molnár Piroska

Mindenki Molnár Piroska miatt aggódik: megrendítő sorokat osztott meg

Egy aggodalmat keltő versrészlet miatt sokan féltő üzenetekkel fordultak a híres magyar színésznő felé. Molnár Piroska közösségi oldalán osztotta meg az idézetet, amelyre több pályatársa is együttérzően reagált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Molnár PiroskaszínésznőNemzet Színészeművésznő

Molnár Piroska közösségi oldalas bejegyzése komoly aggodalmat váltott ki a rajongók és pályatársak körében. A 80 éves, Kossuth- és Jászai Mari-díjas, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett művésznő Csoóri Sándor Föld, nyitott sebem című verséből idézett, a sorok pedig fájdalomról és a halál közelségének nyomasztó érzéséről szóltak.

Molnár Piroska színművész kapta idén a fesztivál életműdíját. A Nemzet Színésze címmel is kitüntetett, Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas magyar színésznő a Cinefest nyitógáláján vette át a rangos elismerést.
Molnár Piroska Fotó: Bujdos Tibor/Észak-Magyarország

Molnár Piroska állapota

A bejegyzés alatt több ismert művész is megszólalt. Egri Kati, Gryllus Dorka és Sztárek Andrea is jelezte, hogy mellette állnak, és számíthat rájuk, ha segítségre van szüksége. A reakciók tovább erősítették az aggodalmat, mert sokan arra gyanakodtak, hogy a háttérben valamilyen komolyabb személyes vagy egészségi probléma állhat.

A magyar színésznő végül röviden reagált az egyik kérdésre. Arra, hogy mi történt vele, mindössze annyit írt:

Csak az élet!

A válasz nem oszlatta el teljesen a bizonytalanságot. A művésznő korábban többször beszélt arról, hogy a színpad iránti szeretete változatlan, fizikai állapota azonban egyre több nehézséget okoz számára – számolt be a Blikk alapján a BORS.

Molnár Piroska nehéz vallomása

Molnár Piroska őszintén beszélt arról, hogy a kora és egészségi állapota miatt a mindennapok egyre nagyobb küzdelmet jelentenek számára. Bár a memóriája és a szeme kiváló, így jelenleg is nyolc darabban játszik, beismerte, hogy a térd- és szívműtétek, valamint a beépített pacemaker után már a kerekesszék használata is fontolóra került a civil életében. 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról