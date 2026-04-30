Molnár Piroska komoly egészségügyi problémákkal küzd

Molnár Piroska állapota az utóbbi időben jelentősen romlott, főként az ízületei, különösen a térdei okoznak számára komoly fájdalmat. Ennek ellenére jelenleg is több darabban játszik, igaz, szerepeit már úgy alakítják, hogy bottal, ülve vagy akár kerekesszékben is el tudja játszani a szerepét – írja a Bors.

Molnár Piroska

A művésznő egyik legújabb szerepe a Csengetett, Mylord? című darabban különösen testhezálló számára, hiszen ebben végig ülve játszik.

„Sajnos az ízületeim már nagyon tönkre vannak menve, főleg a két térdem és ez nekem óriási segítség, hogy engem csak betolnak, meg kitolnak, és nekem csak játszanom kell” – mondta a művésznő.

A visszavonulás gondolata is felmerült Molnár Piroska életében

Molnár Piroska életében egyre gyakrabban merül fel a visszavonulás gondolata. A filmezéstől már végleg elköszönt, mivel a hajnalban kezdődő forgatások és a rendszertelen életmód túl megterhelővé vált számára.

Legszívesebben már itthon érzem jól magam, és örülök, ha színházból is este hazaérek. Szóval egyre inkább itthon érzem magam biztonságban

– mesélte.

Ugyanakkor még nem adta fel teljesen: egy tervezett műtétben reménykedik, amely javíthatja életminőségét. Ha a beavatkozás sikeres lesz, a következő évadot kevesebb fájdalommal kezdheti meg.

Molnár Piroska életét nemcsak a színpadi sikerek, hanem súlyos veszteségek is meghatározták.

Szívszaggató fájdalmáról vallott Molnár Piroska

Ahogy arról az Origo már beszámolt, Molnár Piroska az elmúlt években több közeli hozzátartozóját és barátját is elveszítette. A színművész megrendítően vallott arról, hogy számára milyen nehéz feldolgozni a veszteségeket, és hogyan törnek rá időről időre az emlékek.

Mindenki Molnár Piroska miatt aggódik

Molnár Piroska közösségi oldalas bejegyzése komoly aggodalmat váltott ki a rajongók és pályatársak körében. A 80 éves, Kossuth- és Jászai Mari-díjas, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett művésznő Csoóri Sándor Föld, nyitott sebem című verséből idézett, a sorok pedig fájdalomról és a halál közelségének nyomasztó érzéséről szóltak.