Szívszaggató fájdalmáról vallott Molnár Piroska

Molnár Piroska az elmúlt években több közeli hozzátartozóját és barátját is elveszítette. A színművész megrendítően vallott arról, hogy számára milyen nehéz feldolgozni a veszteségeket, és hogyan törnek rá időről időre az emlékek – írja a Bors.

A színésznő elárulta, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban szembesül a veszteség érzésével. Legutóbb Nádasdy Ádám és Radnóti Zsuzsa halála rázta meg mélyen. Mindkettőjüket közeli barátjának tekintette, és különösen nehéz számára, hogy már nem tud velük beszélni.

Amikor feltettem Csoóri Sándor versét a közösségi oldalamra, a halottaimmal beszélgettem. Valahogy rám tört egy furcsa érzés, és mélyen felzaklattak ezek a kétségbe ejtő szavak. Majdnem ordítottam fájdalmamban

– mondta a színésznő.

Molnár Piroskát férje, Eötvös Péter tavalyi halála is mélyen megrázta, amit tetézett, hogy ezután teljesítette 1995-ben elhunyt fia végakaratát. Eötvös György azt szerette volna, hogy hamvait egy németországi patakba szórják, de a férje élete végéig magánál tartotta az urnát, ezért Molnár Piroska Péter halála után teljesítette fia akaratát.

Mindenki Molnár Piroska miatt aggódik

Molnár Piroska közösségi oldalas bejegyzése komoly aggodalmat váltott ki a rajongók és pályatársak körében. A 80 éves, Kossuth- és Jászai Mari-díjas, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett művésznő Csoóri Sándor Föld, nyitott sebem című verséből idézett, a sorok pedig fájdalomról és a halál közelségének nyomasztó érzéséről szóltak.