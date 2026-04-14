Nagy Bogi végre kitálalt – mindenki erre várt

Budapest, 2026 áprilisa – Nagy Bogi az utóbbi hónapokban nemcsak a magánélete, hanem a látványosan beindult karrierje miatt is reflektorfénybe került. Az énekesnő elárulta, hogy az elmúlt nehéz időszakot dalokban dolgozta fel, és ma már úgy érzi, a történtek után új lendületet kapott.
Nagy Bogi válása után a zene segített neki
Bogi arról beszélt, hogy másfél éve kezdett dolgozni az albumán, amely ezt a fájdalmas korszakot dolgozza fel. Elmondása szerint
a dalok segítettek neki kimondani azokat az érzéseket is, amelyeket sokáig nehéz volt megfogalmaznia.
Azt is hangsúlyozta, hogy a házassága nem hangos veszekedések közepette ért véget. Inkább egy csendes, nehéz belátás vezetett a szakításhoz, hiába dolgoztak rajta sokat.
Nem keres új kapcsolatot
Az énekesnő a pletykákra is reagált, és ismét leszögezte, hogy BSW Matyival csak baráti kapcsolatban vannak.
Bogi jelenleg nem szeretne új férfit az életébe, mert nagyon élvezi az egyedüllét szabadságát.
A válás bejelentése után többen is megkeresték, de ezek a próbálkozások inkább taszították. Éppen ezért egyértelművé tette: egy ideig biztosan nem lesz új kapcsolata.
Új korszak kezdődött az életében
Bár a válás komoly törést jelentett az életében, Nagy Bogi most úgy tűnik, új erőre kapott. Jelenleg saját magára, a zenére és az új lehetőségekre koncentrál, a rajongók pedig egy magabiztosabb, felszabadultabb oldalát láthatják – számolt be a BORS.
