Nagy Bogi végre kitálalt – mindenki erre várt

Budapest, 2026 áprilisa – Nagy Bogi az utóbbi hónapokban nemcsak a magánélete, hanem a látványosan beindult karrierje miatt is reflektorfénybe került. Az énekesnő elárulta, hogy az elmúlt nehéz időszakot dalokban dolgozta fel, és ma már úgy érzi, a történtek után új lendületet kapott.

Nagy Bogi énekesnő

Fotó: Flajsz Péter

Nagy Bogi válása után a zene segített neki

Bogi arról beszélt, hogy másfél éve kezdett dolgozni az albumán, amely ezt a fájdalmas korszakot dolgozza fel. Elmondása szerint

a dalok segítettek neki kimondani azokat az érzéseket is, amelyeket sokáig nehéz volt megfogalmaznia.

Azt is hangsúlyozta, hogy a házassága nem hangos veszekedések közepette ért véget. Inkább egy csendes, nehéz belátás vezetett a szakításhoz, hiába dolgoztak rajta sokat.

Nem keres új kapcsolatot

Az énekesnő a pletykákra is reagált, és ismét leszögezte, hogy BSW Matyival csak baráti kapcsolatban vannak.

Bogi jelenleg nem szeretne új férfit az életébe, mert nagyon élvezi az egyedüllét szabadságát.

A válás bejelentése után többen is megkeresték, de ezek a próbálkozások inkább taszították. Éppen ezért egyértelművé tette: egy ideig biztosan nem lesz új kapcsolata.

Új korszak kezdődött az életében

Bár a válás komoly törést jelentett az életében, Nagy Bogi most úgy tűnik, új erőre kapott. Jelenleg saját magára, a zenére és az új lehetőségekre koncentrál, a rajongók pedig egy magabiztosabb, felszabadultabb oldalát láthatják – számolt be a BORS.