Megdöbbentő titok derült ki A Nagy Duett győzteseiről

A Nagy Duett fináléja érzelmes pillanatokat hozott: Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna győzelme nemcsak a tehetségről, hanem a kitartásról is szólt. A Nagy Duett nyertesei mögött hosszú hetek munkája és személyes küzdelmek állnak – írja a Bors.

A Nagy Duett győzelme mögött megható családi történet húzódik

Kilenc hét kemény munka és izgalom után Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna emelhette magasba a trófeát A Nagy Duett nyolcadik évadának döntőjében. A zsűri már a második adástól kezdve kiemelte a páros profizmusát és fejlődését, a fináléban pedig a nézők is őket juttatták a csúcsra.

A győzelem pillanata különösen megható volt, hiszen a helyszínen Rubint Réka is jelen volt, aki könnyes szemmel hallgatta fia neki szóló ajánlását.

Lengyel Johanna számára ez már a második nagy siker rövid időn belül, hiszen nemrég a Megasztár nyolcadik évadát is megnyerte. Elmondása szerint még fel sem dolgozta teljesen az elmúlt időszak eseményeit, és most először lesz ideje megpihenni. Schobert Norbi Jr. a győzelem után hamar visszatér a hétköznapokhoz, hiszen az érettségire készül, ami komoly kihívást jelent számára. A fiatal győztes bevallotta, hogy izgul a vizsgák miatt, de fontosnak tartja a tanulmányait.A verseny során azonban egy személyes nehézség is végigkísérte: édesanyja betegsége. Erről sokáig nem beszélt nyilvánosan, csak Lengyel Johannának árulta el.

Egyetlen olyan pont volt, amikor volt egy kicsit nehezebb időszakom, és akkor úgy éreztem, hogy elmondhatom Johinak, mert bízhatok benne

– mondta Norbi, aki szerint édesanyja állapota motivációt adott számára a győzelemhez.